구성환, 꽃분이 보내고 미국행…"2주간 죽을 뻔했다"

배우 구성환이 반려견 꽃분이와 이별 이후 근황을 전했다.

16일 유튜브 채널 '꽃분이'에는 '추억은 가슴에 묻고 미련을 버려'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 구성환이 미국 여행에 떠난 모습이 담겼다.

구성환은 "많은 분이 어떻게 지내는지 궁금해하셨는데, 다 똑같을 거 같다. 삶에 있어서 좋은 날도 있고 안 좋은 날도 있을 거 같다. 제 마음속에 묻어두고 왔다. 한 2주간은 죽을 뻔했다"고 밝혔다.

이어 "저만의 방식으로 걷고 또 걷고, 좋은 거 많이 보고 좋은 생각도 많이 했다. 즐겁고 행복하게 살려고 노력하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 구성환은 "걷는 매력에 빠졌다. 하루에 많기는 5~6시간 걷는다. 좋은 에너지가 많이 생기는 거 같다. 뭐든지 나가셔서 해를 맞으면서 활동적으로 활동하다 보면 더 좋은 에너지가 생기는 거 같다"고 전했다.

앞서 구성환은 지난달 반려견 꽃분이가 무지개 다리를 건넜다고 밝혔다.

<뉴시스>

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