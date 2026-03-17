이미주, 베란다서 삼겹살 먹방 갑론을박…“민폐” vs “겨우 두 점”

사진=세계일보 자료사진, 이미주 SNS

그룹 러블리즈 출신 방송인 이미주가 아파트 베란다에서 고기를 굽는 사진을 공개했다가 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

이미주는 지난 15일 자신의 인스타그램을 통해 '제목: 베란다에서'라는 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 베란다에 불판을 차려놓고 삼겹살 두 점과 버섯, 마늘 등을 굽는 모습이 담겼다.

해당 게시물에 지인과 가족들의 유쾌한 반응이 이어졌다. 스테이씨 재윤이 "왜 두 점만 먹냐"고 물었다. 이에 이미주는 "냄새 때문에 베란다를 택했다"며 "타니까 조금씩 구워 먹는 것"이라고 답글을 남기기도 했다.

하지만 이 사진이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되면서 누리꾼들 사이에서는 '공동주택 에티켓'을 둘러싼 갑론을박이 벌어졌다.

일부 누리꾼들은 "아파트 베란다에서 고기를 굽는 행위는 인근 세대에 연기와 냄새 피해를 줄 수 있다", "간접흡연만큼 스트레스"라며 부적절함을 지적했다. 층간 소음에 이어 '층간 냄새' 역시 공동주택에서 주의해야 할 민폐라는 주장이다.

반면 "소량의 음식을 잠시 굽는 것까지 과하게 검열하는 것은 지나치다", "개인 공간에서의 자유를 너무 제한하는 것 아니냐"며 옹호하는 의견도 팽팽하게 맞서고 있다.

단순한 일상 공유로 시작된 사진 한 장이 아파트 취사 등 생활 예절에 대한 사회적 논쟁으로 번지는 모양새다.

한편 이미주는 최근 유튜브 채널 '그냥 이미주'를 개설하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

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