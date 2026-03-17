곽튜브, 5세 연하 공무원 아내와 "재산 안 합쳤다"

'구독자 215만명' 여행 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 신혼 생활과 재산 관리 방식을 공개했다.

곽튜브는 지난 16일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에서 지난해 10월 5세 연하의 공무원과 결혼한 사실과 함께 현재 일상을 전했다.

이날 방송에서 곽튜브는 부부의 경제권에 대해 "재산 규모는 서로 공개했으나 관리 자체를 합치지는 않았다"며 "생활비는 내가 모두 부담하고 있다"고 밝혔다.

수입 내역인 월급, 광고 단가, 출연료 등을 아내에게 모두 투명하게 공개하고 있다는 설명이다.

아내의 소비 성향에 대해서는 "절약이 심해 5000원짜리 물건을 사는 것도 한참을 고민할 정도"라고 언급했다. 이어 스페인 바르셀로나와 남프랑스로 다녀온 신혼여행을 유튜브 콘텐츠로 제작한 것에 대해 "아내가 추억으로 남기자고 제안해 촬영했으며, 조회수 300만 회를 기록했다"고 덧붙였다.

곽튜브는 이달 중 첫 아이의 출산을 앞두고 있다. 그는 "좋은 남편이자 아버지가 되겠다"며 아내를 향한 고마움을 전했다.

<뉴시스>

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