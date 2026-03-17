이수근 "무속인 어머니 만나면 안부 대신 올해 운세 물어"

이수근이 무속인 어머니와의 일화를 전했다.

16일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 사람들의 맹신과 편견이 고민이라는 무속인이 등장해 MC 서장훈, 이수근을 만났다.

이수근이 무속인 어머니와의 일화를 전했다. KBS Joy '무엇이든 물어보살' 캡처

무속인은 "무당이라고 하면 사람들이 날 무서워하고 어려워한다. 때로는 너무 맹신한다. 내 능력을 이용하는 사람들 때문에 고민"이라고 밝혔다.

이어 "사소한 결정까지 나한테 하라는 거다. 너무 부담된다. 일상에서는 주관적인 선택일 수 있고, 우연의 반복일 수 있는데"라고 했다.

무속인은 또 "평범하게 지내고 싶은데 자꾸 나한테 답을 얻으려 한다"라고 고민을 토로했다.

이수근 무속인인 어머니를 언급하며 공감했다. 그는 "나도 옛날에 엄마한테 가면 안부를 안 물어보고 '나 올해 어때?' 이랬다"며 "이것도 하나의 상담가라고 생각한다"고 전했다.

그러면서 "미래를 예언할 수는 없다. 미래를 전부 맞히면 내가 힘들면 안 됐던 것 아닌가"라며 "너무 힘들 때 엄마한테 전화하면 '진짜 좋아질 거야' 하는데 이런 말에 위안을 받았다"라고 했다.

<뉴시스>

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