신세계, 美 스타트업과 국내 최대 AI 데이터센터 짓는다

신세계가 엔비디아가 투자한 미국 인공지능(AI) 스타트업 리플렉션 AI와 손잡고 한국에 국내 최대 규모 AI 데이터센터 건립에 나선다. 유통을 넘어 미래 먹거리인 AI 사업자로 전환을 꾀하는 것이다. 특히 이번 신세계와 리플렉션 AI의 파트너십은 미국 정부가 지난해 개시한 ‘AI 수출 프로그램’을 통해 기술 협력을 하는 첫 번째 케이스다. 신세계는 이 파트너십을 기반으로 국내에서 가장 우수한 기술력과 데이터 보안 역량을 갖춘 AI 클라우드 사업자로 발돋움한다는 계획이다.



정용진(사진) 신세계그룹 회장은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU’ 행사에서 리플렉션 AI 미샤 라스킨 최고경영자(CEO)가 함께 협력을 약속했다. 이 자리에는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 참석해 “사업의 성공적인 진행을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 신세계와 리플렉션 AI가 손을 맞잡고 구축에 나선 데이터센터가 미국 AI 수출 프로그램을 통해 이뤄지기 때문에 사업 진행에 힘을 실은 것으로 보인다.

지난해 7월 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 서명 이후 상무부 주도로 시작한 AI 수출 프로그램은 AI 데이터센터와 함께 센터 기반의 AI 서비스를 포괄하는 AI 생태계를 타국에 전수하는 것이다.



신세계와 리플렉션 AI는 함께 한국에 전력용량 250㎿(메가와트) 규모의 AI 데이터센터를 지을 계획이다. 현재 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AI 데이터센터 규모를 뛰어넘는 최대 규모다. 사업은 전력용량을 순차적으로 늘려가는 단계적 방식으로 진행된다. 국내 최대 규모가 가능한 것은 AI 데이터센터의 핵심 설비인 그래픽처리장치(GPU)를 확보했기 때문이라고 신세계 측은 설명했다.



리플렉션 AI는 신세계와 함께 짓는 AI 데이터센터에 들어갈 GPU를 엔비디아로부터 공급받기로 했다. 리플렉션 AI는 지난해 10월 80억달러(약 12조원)의 기업 가치를 인정받으며 엔비디아 등으로부터 20억달러(약 3조원)의 투자를 유치했다. 엔비디아 투자를 받았다는 것은 그만큼 AI 개발 업체로서 경쟁력을 입증함과 동시에 원활하게 GPU 공급을 받을 수 있다는 의미다. 리플렉션 AI는 구글 딥마인드 핵심 개발자였던 라스킨 현 CEO와 알파고 개발 주역 중 한 명인 이오안니스 안톤글루 현 최고기술관리자(CTO) 등 AI 전문가 그룹이 2024년 2월 창업한 회사로 미국에서 ‘오픈 웨이트 AI 모델 개발’ 선두주자로 꼽힌다.



신세계와 리플렉션 AI는 대형 데이터센터를 기반으로 클라우드 서비스와 함께 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공할 수 있는 ‘풀 스택 AI 팩토리’를 세울 계획이다. 정 회장은 “AI는 미래의 산업과 경제, 인간의 삶 등 모든 분야를 총체적으로 변화시켜, AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것”이라며 “리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것”이라고 말했다. 양사는 올해 안에 조인트벤처(JV)를 설립한 뒤 구체적인 논의를 이어나갈 예정이다.



신세계는 AI 데이터센터 추진을 기점으로 AI를 새로운 미래성장 한 축으로 삼을 계획이다. AI 시대에 최적화된 혁신을 실행함으로써 지속 가능한 기업 발전을 이루겠다는 것이다. 신세계 관계자는 “미래 유통업에 최적화된 ‘이마트 2.0’ 시대를 열고 한국 리테일 시장 업그레이드를 주도하며 고객이 더 만족할 수 있는 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

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