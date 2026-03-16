경주시의회 임시회 개회, 조례안 등 14개 안건 심사

경북 경주시의회가 제296회 임시회를 열고 각종 조례안과 주요 현안 심사에 들어갔다.

본회의에 앞서 의원들의 5분 자유발언이 이뤄졌다.

(왼쪽부터) 한순희 의원과 이강희 의원이 5분 자유발언을 하고 있다. 경주시의회 제공

한순희 의원은 '동천동 중심 북천권역의 미래 과제'를 주제로 지역 발전 방향을 제시했고, 이강희 의원은 '경주 에너지 주권도시 선언 및 행정 패러다임 전환 촉구'를 주제로 시정 정책 전환의 필요성을 강조했다.

이어 열린 제1차 본회의에서는 '제296회 임시회 회기결정의 건'과 '회의록 서명의원 선임의 건'을 의결했다.

경주시의회는 12~17일까지 휴회 기간 동안 각 상임위원회별로 조례안 5건, 동의안 3건, 의견청취안 2건, 공유재산 관리계획 변경안 2건, 보고 2건 등 총 14건의 안건을 심사하고 청취할 예정이다.

이번 임시회에는 의원 발의 조례안 4건도 상정됐다.

주요 조례안은 이경희 의원이 대표 발의한 '경주시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안'을 비롯해 정성룡 의원의 '경주시 의사상자 등 예우 및 지원에 관한 조례안', 한순희 의원의 '경주시 노인 일자리 창출 및 지원에 관한 조례안', 이락우 의원의 '경주시 공동주택 층간소음 방지 조례안' 등이다.

이번 임시회는 오는 18일 제2차 본회의를 끝으로 일정을 마무리할 예정이다.

이동협 의장은 "시민 생활 불편 해소와 지역경제 활성화를 위해 시정 전반을 면밀히 살펴 건설적인 대안과 방향을 제시하겠다"고 강조했다.

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