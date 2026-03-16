경주에 '문무대왕 해양역사관' 조성, 해양문화 거점 기대

신라 문무대왕의 호국정신과 해양정신을 기리는 '문무대왕 해양역사관'이 문을 활짝 열었다.

경북 경주시는 문무대왕 해양역사관을 조성하고 16일 감포읍 대본리 옛 대본초등학교 부지에서 준공식을 개최했다고 밝혔다.

경주시가 문무대왕 해양역사관 준공식을 열고 있다. 경주시 제공

준공식에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회의원을 비롯 도·시의원, 유관기관 관계자와 지역 주민 등 약 300여 명이 참석해 역사관 준공을 축하했다.

문무대왕 해양역사관은 문무대왕릉 일대의 해양 역사문화 유적을 체계적으로 소개하기 위해 조성한 시설로, 문무대왕릉 성역화 사업의 핵심 거점 시설이다.

경주시는 2015년 사업을 시작해 10여 년에 걸친 준비와 추진 과정을 거쳐 역사관 준공이라는 결실을 맺었다.

역사관은 153억 원을 들여 폐교된 대본초등학교 부지 9089㎡에 연면적 약 1700㎡ 규모의 지상 2층 건물로 만들었다.

김석기(오른쪽) 국회의원과 주낙영(왼쪽) 경주시장이 문무대왕 해양역사관을 둘러보고 있다. 경주시 제공

1층에는 기획전시실과 다목적실, 카페테리아, 기념품숍 등이 들어섰다.

2층에는 문무대왕 역사 전시실과 신라 해양 실크로드 전시실 등 체험형 전시 콘텐츠를 마련했다.

경주시는 문무대왕 해양역사관을 통해 문무대왕릉과 감은사지, 이견대 등 동해안 역사 유적을 연결하는 해양문화 관광 기반을 강화하고 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다

김석기 국회의원은 "문무대왕 해양역사관은 문무대왕의 위대한 호국정신과 해양 개척 정신을 되새기고, 경주 동해안의 역사문화 자원을 널리 알려 지역 관광 활성화에도 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

주낙영 경주시장은 "해양역사관이 문무대왕릉과 감은사지, 이견대 등 동해안 역사 유적을 연결하는 해양문화 관광 거점으로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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