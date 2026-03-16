인천공항 노조 "공항운영사 통합 반대…총파업 등 모든 수단"

인천공항 노조가 정부를 향해 공항운영사 통합 방안을 강행하면 총파업도 불사하겠다고 예고했다.



인천공항졸속통합저지공동투쟁위원회는 16일 입장문을 내고 "정부가 추진하는 통합은 지방공항 정책 실패와 신공항 재정 부담을 인천공항에 떠넘기려는 무책임한 책임 전가"라고 주장하며 이같이 밝혔다.

인천공항 전망대에서 바라본 계류장. 연합뉴스

위원회는 인천국제공항공사노조, 한마음인천공항노조, 인천국제공항보안노조, 보안검색통합노조, 인천공항엔지니어링노조 등 인천공항 노동자들이 모인 단체다.



정부가 이재명 대통령의 대대적인 '공공기관 개혁' 주문에 인천국제공항공사, 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 공항운영사 통합을 검토하고 있다는 소식에 반발 입장을 내놓은 것이다. 세 공사·공단은 각각 인천공항, 김포공항을 비롯한 전국 공항, 부산 가덕도신공항의 운영·추진 주체다.



이들은 "인천공항의 재정과 운영 역량이 분산되면 시설 개선이 늦어지고 공항 혼잡은 심화되며 여객 대기시간도 길어지고 서비스 품질이 떨어질 수밖에 없다"라고 주장했다.



그러면서 "5만 인천국제공항 노동자는 3개 공항운영사 통합을 단호히 반대한다"라며 "만약 정부가 끝내 이를 강행한다면 총파업을 포함한 모든 수단을 동원해 총력투쟁에 나설 것"이라고 강조했다.

<연합>

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