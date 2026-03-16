李 대통령 “김구 선생께서 꿈꾸신 나라가 현실로”…‘케데헌’ 2관왕 축하

이재명 대통령이 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 아카데미 시상식 2관왕을 16일 축하했다.

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “세계 영화계의 권위 있는 무대에서 거둔 뜻깊은 성과에 대한민국 국민 여러분과 함께 힘찬 박수를 보낸다”고 말했다.

‘케데헌’은 문화가 국경·언어를 넘어 세계인의 마음을 연결할 수 있음을 증명한 작품이라며, “우리 문화의 지평을 한층 넓혀 줬다”고 의미를 강조했다.

매기 강 감독 등 제작진과 작품 오리지널사운드트랙(OST)의 하나인 ‘골든’ 작곡가 등에게도 감사를 전한 이 대통령은 “대한민국과 세계의 한국인들에게 큰 자부심을 안겨줬다”고 언급했다.

이 대통령은 “김구 선생께서 꿈꾸셨던 ‘높고 새로운 문화의 근원이 되고, 목표가 되고, 모범이 되는 나라’가 어느덧 현실이 되고 있다”며 “자랑스럽다”고 했다.

16일 서울 종로구 교보문고 광화문점 핫트랙스에 진열된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 음반. 연합뉴스

앞서 ‘케데헌’은 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 장편 애니메이션상과 OST ‘골든(Golden)’으로 주제가상을 받으며 2관왕에 올랐다.

K-POP 장르의 노래가 아카데미에서 주제가상을 받은 것은 이번이 처음이다.

‘케데헌’은 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션이다.

지난해 6월 공개된 이후 선풍적인 인기를 끌었다. 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 ‘오징어 게임’ 시리즈를 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.

작품 속 OST도 인기를 끌어 ‘골든’은 K-POP 장르 최초로 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 차지했다.

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