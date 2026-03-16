고심 깊어지는 7개국… 中, 정상회담 볼모에 “美, 본질 왜곡”

도널드 트럼프 대통령이 호르무즈해협을 석유 수입 경로로 이용하는 7개국에 대해 해협 안전보장 활동 참여를 연일 요구하고 나서며 해당 국가들의 고심이 깊어지고 있다. 미국이 각국과 잇따라 소통하고 있지만 대부분 공통적으로 이란 전쟁 추이를 지켜보며 신중한 접근을 하려는 모습이다.



트럼프 대통령은 15일(현지시간) 대통령 전용기에서 기자들과 만나 “총 7개국에 ‘호르무즈해협 호위 연합’ 참여를 요구했다”고 했다. 그는 “긍정적인 반응을 얻고 있다고 생각한다”고 말했지만 전날 언급한 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 외 추가 2개국이 어디인지 불확실하고, 5개국에서조차 아직 원론적인 대응 외의 화답은 사실상 없는 상황이다.

2026년 3월 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 대통령 전용기(에어포스원) 기내에서 취재진과 대화하고 있다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령이 정상회담 연기 가능성까지 들며 군함 파견을 압박한 중국은 제안에 ‘전략적 모호성’에 기반한 접근을 이어가고 있는 모습이다.



중국 외교부는 “호르무즈해협 상황과 관련해 우리는 모든 관련 당사자들과 현재 상황에 대해 소통하고 있다”며 “우리는 현재 상황의 긴장 완화를 위해 계속해서 노력하고 있다”고 밝혔다. 미·중 정상회담에 대해서도 “트럼프 대통령의 방문과 관련해 미국과 소통을 유지하고 있다”고 전했다.



중국 관영 매체는 미국이 전쟁 원인을 제공한 뒤 본질을 왜곡하고 있다고 비판했다. 류중민 상하이외대 중동연구소 교수는 이날 관영 글로벌타임스에 “미국은 호르무즈해협이 전 세계 수송로이기 때문에 국제사회 전체가 안보에 대한 책임을 져야 한다고 주장하지만 현재 긴장의 근본 원인은 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 감행한 군사 공격에 있다”고 말했다. 글로벌타임스는 이날 사설에서도 “여러 국가의 군함으로 해협을 채우는 것은 안보 확보가 아니라 오히려 분쟁의 불씨를 만들 뿐”이라며 “한 척이라도 공격받는다면 그 여파는 누구도 통제할 수 없을 정도로 빠르게 확산할 수 있다”고 트럼프 대통령의 구상을 정면 비판했다.



트럼프 대통령은 이날 키어 스타머 영국 총리와 통화하고 중동에서 진행 중인 상황을 논의했다. 이 통화에서 호르무즈 호위 연합 참여가 공식적으로 요청됐을 가능성도 있으나 아직 관련한 영국 정부의 반응은 나오지 않았다. 대신 에드 밀리밴드 에너지안보 장관은 이날 BBC방송과 인터뷰에서 “안전한 호르무즈해협 통항이 중요하다”면서 “기뢰 탐지 드론을 포함해 우리가 기여할 수 있는 다양한 방법이 있다”고 말했다. 그러면서도 “해협을 다시 열도록 하는 가장 좋고 가장 확실한 방법은 전쟁을 끝내는 것”이라고 해 당분간 ‘신중모드’를 이어갈 가능성이 크다.

호르무즈 해협에서 이란의 공격을 받아 불이 난 태국 국적 화물선 마유리 나리호 모습. EPA연합뉴스

미국은 일본과도 관련 논의를 이어갔다. 피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 고이즈미 신지로 방위상과 전날 약 30분간 전화통화를 통해 호르무즈해협을 비롯한 중동 정세의 최근 현황과 전망을 설명했다. 고이즈미 장관은 호르무즈해협을 비롯한 중동 지역의 평화와 안정 유지가 매우 중요하며 미국을 비롯한 관계국과 함께 의사소통을 잘해가고 싶다는 뜻을 전달했다.



다카이치 사나에 일본 총리는 16일 중의원(하원) 예산위원회에서 미국으로부터 호르무즈해협 선박 호위에 대해 “아직 요구받지 않았다”며 “일본 정부는 현재 필요한 조치를 어떻게 취할지 검토 중이다. 물론 일본 법의 범위 내에서 이루어질 것이지만, 일본 관련 선박과 선원들의 생명을 보호하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇인지 검토하고 있다”고 답했다.



에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 통화에서 “프랑스는 자국과 역내 파트너들의 자산을 보호하고 항행의 자유를 지키기 위해 엄격하게 방어적인 틀 안에서 행동하고 있다”며 “해협에서 항행의 자유를 가능한 한 빨리 복원해야 한다”고만 밝혔다.



트럼프 대통령의 요청을 받은 국가들의 이 같은 반응은 사실상 완곡한 거절에 가깝다는 평가다. 군함을 파견했다 자칫 이란의 공격 표적이 될 경우 전쟁에 자국의 의지와는 관계없이 깊숙이 끌려갈 수 있다. 이란 전쟁이 전 세계적인 지지를 받지 못하는 상황에서 미국이 주도하는 군사 연합에 참여할 경우 외교적 부담이 커질 수 있다는 점도 부담이다.



지정학·안보 분석가인 마이클 호로위츠는 “선박을 보호하는 것은 매우 큰 도박”이라며 “작전 측면에서 보면 매우 좁은 해협에 군사 자산을 배치하게 되는데 이는 이란에 근거리에서 공격할 여러 기회를 제공할 수 있다”고 설명했다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 호르무즈해협의 봉쇄를 해제하겠다고 공언했지만 이를 실행하려면 지상군을 포함한 상당한 군사력 투입과 장기 작전이 필요할 것이라고 분석하기도 했다. WSJ는 트럼프 행정부가 지상전을 감행할 경우 해병대를 필두로 한 미군 정예 병력이 남부 해안가에 상륙해 드론·미사일 발사대를 파괴하는 작전에 나설 것으로 관측했다. 이에 최근 일본에 배치돼 있던 제31해병원정대 등 2500여명을 중동으로 이동 배치한 것이 주목받고 있다.

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