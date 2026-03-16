이명박(MB) 전 대통령, 이강덕 경북지사 예비후보 지지선언

이명박 전 대통령(MB)이 16일 자신을 예방한 이강덕 국민의힘 경북도지사 예비후보에 대한 지지를 선언했다.

이강덕 경북 중흥캠프에 따르면 이 전 대통령은 이 예비후보에게 “동남권에서 그간 한 번도 (도지사를 배출하지) 못했으니 이번에는 꼭 해야 한다”며 “적극적으로 응원한다”고 강조했다.

이어 “지역 소멸 위기를 맞은 경북에는 능력이 검증된 인물이 반드시 필요하다”며 “진정한 경북 균형발전을 이룰 적임자는 이강덕뿐”이라고 덧붙였다.

이명박 전 대통령은 16일 이강덕(오른쪽) 경북도지사 예비후보에 대한 지지를 선언하고 운동화를 선물한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이강덕 경북 중흥캠프 제공

이 전 대통령은 또 “여론이 많이 올라온 것으로 알고 있다. 끝까지 열심히 뛰어 꼭 승리하라”며 국내 스포츠 브랜드 프로스펙스 운동화를 선물하기도 했다.

운동화 선물에는 ‘경북의 구석구석을 찾아다니며 도민들의 목소리를 새겨 들으라’는 의미가 담긴 것으로 알려졌다.

이 전 대통령의 이 예비후보 지지 선언에 대해 지역 정치권에서는 ‘동남권 출신 도지사 탄생을 향한 마지막 퍼즐이 맞춰졌다’는 평가가 나온다.

정치권에서는 이 전 대통령이 경북에서 영향력이 큰 만큼, 그의 메시지가 경북 민심에 결정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

이 예비후보는 “이 전 대통령의 지지선언은 동남권 도지사가 반드시 나와야 한다는 도민들의 기대를 상징적으로 보여주는 사례”라며 “반드시 동남권 출신 도지사가 되어 경북 어디든 소외되는 지역 없이 함께 크는 경북을 완성하겠다”고 밝혔다.

앞서 경북 동남권 정치권도 이강덕 예비후보에 대한 지지선언이 잇따랐다.

특히 유력 주자였던 강석호 전 한국자유총연맹 총재가 이강덕 예비후보 지지를 선언하며 전격 불출마함에 따라, 동남권 정치권의 결집 현상이 뚜렷해지는 양상이다.

강 전 총재는 지난 15일 이강덕 예비후보에 대한 공식 지지 입장을 밝히며 “이 후보와 경쟁할 경우 소중한 표가 분산되어 경북의 진정한 균형발전을 이루려는 동남권의 염원이 멀어질 수 있다는 우려가 있었다”고 불출마 배경을 설명했다.

이어 “1995년 지방자치제 부활 이후 동남권은 단 한 차례도 도지사를 배출하지 못했다”며 “이제는 지역의 정당한 대표성을 확보할 리더십이 필요한 때”라고 강조했다.

실제 포항·경주·영천·영덕·울진·울릉을 아우르는 동남권은 경북의 산업과 경제를 지탱하는 핵심 축임에도 불구하고, 도정의 중심에서 소외됐다는 ‘역차별론’이 꾸준히 제기돼 왔다.

앞서 박명재 전 의원이 이 후보 지지를 선언한 데 이어 강 전 총재까지 가세하면서, 동남권 인사들의 연쇄 지지는 경선 판도를 흔드는 강력한 변수로 급부상했다.

이강덕 예비후보는 강 전 총재의 결단에 감사를 표하며 세 확산에 속도를 내고 있다.

강 전 총재의 지지 선언 이후 탄력을 받은 이 예비후보는 이날 포항 지역구 국민의힘 김정재(포항북), 이상휘(포항남·울릉) 의원과 경주 김석기 의원, 영천 이만희 의원 등과 잇따라 면담을 갖고 ‘동남권 대망론’을 실현해 경북의 균형발전을 이루자는 공감대를 형성한 것으로 알려졌다.

이 예비후보는 “포항이 경북 제1의 도시임에도 그동안 도지사를 한 번도 배출하지 못한 것은 특정 지역만의 문제가 아니라, 경북 도정의 대표성과 균형의 문제”라며 “이 과정에서 포항과 동남권이 상대적으로 소외되고 역차별을 받아왔다는 인식도 존재하는 게 사실”이라고 했다.

그는 이어 “‘동남권’은 경북의 산업을 지켜온 도시로서, 정당한 평가와 기회를 받을 필요가 있다”며 “경북의 어느 지역도 소외 없이 모든 도민이 행복하게 살 수 있는 하나 된 경북을 만들기 위해서라도 ‘동남권 출신 도지사’가 반드시 나와야 한다”고 강조했다.

그러면서 이 예비후보는 “동남권 출신 전·현직 국회의원들의 뜻을 받들어, 이번에는 반드시 승리해 ‘동남권 출신 도지사 배출’의 꿈을 이루고 동남권과 경북의 균형발전을 이끌어 나가겠다”고 목소리를 높였다.

정치권에서는 이번 경선이 단순한 인물 대결을 넘어 경북 내 지역 간 대표성 재편을 둘러싼 분수령이 될 것으로 보고 있다.

강 전 총재의 불출마로 이 후보가 동남권의 ‘단일 대오’를 형성함에 따라, 이러한 결집력이 실제 경선 표심으로 얼마나 이어질지가 향후 관전 포인트가 될 전망이다.

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