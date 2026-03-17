한화그룹 ‘테크·라이프’ 융합 신사업 개척

한화 3남 김동선 한화갤러리아 부사장이 이끄는 한화그룹 테크·라이프 솔루션 부문이 시너지 창출을 위한 신사업 개발에 본격 착수한다. 조만간 탄생할 신설 지주인 ‘한화머시너리앤서비스홀딩스’의 본격적인 활동을 앞두고 부문 간 시너지를 활용한 신사업 개척을 통해 기업가치를 극대화하겠다는 전략이다.

한화그룹 테크·라이프 솔루션 부문은 16일 단체급식·식자재 유통 등 식품 시장 개척에 주력하고 있는 아워홈에 안전사고 예방과 식품 위생 및 품질관리를 위해 한화비전의 인공지능(AI) 기술을 도입한다고 밝혔다. 예컨대 한화비전의 AI 카메라는 조리사 입장과 동시에 복장과 위생 수칙 준수 여부 등을 실시간 점검한다. 주변의 이상 소리와 온도 등을 감지해 화재 등 사고를 예방하는 역할도 수행한다.

라면을 조리하고 있는 한화로보틱스의 조리로봇(왼쪽)과 조리 상황을 감지해 알려주는 한화비전의 인공지능(AI) 카메라. 한화 제공

효율적인 식자재 공급을 위한 ‘지능형 자동 발주 시스템’ 도입도 추진된다. 식재료 입고 시 바코드 인식과 영상 촬영 기능을 결합한 ‘바코드 인식(BCR) 카메라’가 재고를 자동 등록하고, AI가 이를 분석해 발주까지 진행하는 맞춤형 공급망관리(SCM) 솔루션을 개발한다는 구상이다. AI 카메라를 활용해 급식 이용자들의 메뉴 선호도를 분석하고 식단 개선에도 활용할 계획이다.

아워홈 관계자는 “작업자 상태와 조리실 상황을 실시간 모니터링할 수 있어 위생 및 안전관리가 훨씬 수월해질 것”이라며 “조리 집중도가 높아지면서 음식 품질도 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

한화그룹 테크·라이프 솔루션 부문은 인적 분할 및 지주사 설립이 마무리되는 대로 별도 조직을 구성해 부문 간 시너지 기반의 신사업 발굴을 본격화할 계획이다.

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