대구시, 삼성전자와 자립준비청년 ‘희망디딤돌’ 놓는다 [지방자치 투데이]

대구시는 지역 자립준비 청년의 안정적인 사회 정착과 취업 지원을 강화하기 위해 삼성전자, 대구상공회의소와 공동으로 ‘희망디딤돌 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

삼성의 대표 사회공헌 사업인 '희망디딤돌'은 자립준비청년들에게 1인실 원룸 형태의 개별 주거공간을 지원하고 개인 역량에 맞춘 일대일 맞춤형 통합사례관리 서비스를 제공하는 등 실질적인 자립을 지원하는 민∙관협력 자립통합지원사업이다.

박승희(왼쪽부터) 삼성전자 사장, 김정기 대구시장 권한대행, 박윤경 대구상공회의소 회장이 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공

이번 협약으로 대구시와 삼성전자는 2016년 삼성전자 사회공헌사업으로 설치한 ‘대구자립통합지원센터’의 시설 인프라 개선을 추진한다. 이를 통해 매년 센터를 이용하는 100여명의 보호아동과 자립준비청년들에게 보다 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공할 계획이다.

단순 주거지원을 넘어 청년들의 경제적 자립을 돕는 취업 지원 프로그램도 강화한다. 삼성전자는 ‘전자IT 제조기술자’, ‘반도체 정밀배관 기술자’ 양성과정 등 전문적인 취업설계교육을 지원해 청년들이 기술 역량을 쌓아 경제적으로 독립할 수 있는 기반을 마련한다.

대구상공회의소도 지역 우수기업을 발굴해 직무교육을 이수한 자립준비청년들을 적재적소에 연결한다. 회원사를 대상으로 채용 연계와 사업 홍보를 적극 추진해 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 자생할 수 있도록 협력할 예정이다.

협약은 아동복지시설 등을 떠나 사회에 첫발을 내딛는 자립준비청년들에게 일시적 지원을 넘어 ‘주거 안정∙교육지원∙취업’으로 이어지는 촘촘한 지원체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다고 시는 설명했다. 시는 앞으로도 자립준비청년의 목소리를 적극 반영해 취업 및 자립지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “이번 협약을 통해 자립준비청년들이 안정적인 주거환경 속에서 교육과 취업 기회를 함께 얻을 수 있는 기반이 마련되길 기대한다”며 “앞으로도 청년들이 진정한 자립을 이루고 지역사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

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