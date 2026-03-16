‘쇼트트랙 스타’ 김길리·임종언 …세계선수권 나란히 2관왕

한국 쇼트트랙 ‘차세대 에이스’ 김길리(성남시청)와 임종언(고양시청)이 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회에서 나란히 생애 첫 2관왕에 올랐다. 김길리는 16일 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 대회 여자 1500m 결승에서 2분31초003을 기록하며 산드라 펠제부르(네덜란드·2분31초298)와 커린 스토더드(미국·2분31초386)를 따돌리고 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 전날 1000m 결승에서도 0.009초 차로 극적인 금메달을 따냈던 김길리는 주 종목이자 동계 올림픽 금메달을 따냈던 1500m에서 2연패를 달성하며 2관왕을 차지했다.



남자부의 임종언은 전날 1500m 금메달에 이어 이날 열린 1000m에서 옌스 판트바우트(네덜란드·1분26초315)와 나일 트레이시(영국·1분26초660)를 제치고 우승하며 생애 처음 출전한 세계선수권에서 2관왕에 올랐다. 임종언의 금메달도 쉽지 않았다. 레이스 중반까지 3위권에서 숨을 고르다 3바퀴를 남기고 강력한 스피드로 아웃코스 추월을 시도해 1위 자리에 올랐다.

김길리(왼쪽부터), 임종언

다만 두 선수 모두 단체전에서는 아쉽게 메달 사냥에 실패했다. 혼성계주 결승에선 김길리가 네덜란드 선수의 반칙으로 충돌해 넘어져 4위에 그쳤다. 5000m 남자 계주 결승에서도 한국이 1위로 결승선을 통과했지만, 비디오 판독에서 진로 방해로 판정돼 실격했다.

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