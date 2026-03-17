대구 안경산업 ‘글로벌 도약’ 청사진

대구시가 국내 최대 규모 안경산업 기반을 활용해 ‘K아이웨어파크’를 조성한다.



16일 시에 따르면 K아이웨어파크는 대구 북구 검단동 금호워터폴리스 안광학 집적단지에 들어선다. 금호워터폴리스는 118만㎡ 부지에 총사업비 약 1조328억원을 투입해 대구도시개발공사가 시행하는 첨단복합산업단지다. 금호워터폴리스 내 안광학 집적단지는 총 18필지로 이 중 9필지가 분양을 완료했다. 이곳에는 팬텀옵티칼이 30억원을 들여 신사옥을 건립하는 등 기업투자도 활발하다.



K아이웨어파크는 지역 안경 산업의 재도약을 위해 안광학 집적지를 조성해 글로벌 경쟁력을 키우는 게 목표다. 시는 연구지원시설 건립, 안광학 집적지 조성, 산학연 캠퍼스 구축 등으로 스마트 기술 융합부터 브랜드 육성, 인력 양성까지 원스톱 혁신 지원체계를 마련할 계획이다.



K아이웨어 파크의 성공적인 조성을 위해 중소벤처기업부 ‘청년 친화형 중소기업 연구타운’ 공모(연구지원시설), 산업통상부 국비 과제 기획(연구개발), 교육부 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE 사업) 연계(인재 양성), 문화체육관광부 한류 사업 활용(브랜드 육성) 등을 추진한다.



대구에는 전국 안경 제조업체의 70%가 있으며 이 업체들은 국내 안경테 수출의 약 60%를 담당하고 있다. 시는 K아이웨어 파크 조성을 통해 원스톱 지원체계가 조속히 구축되면 국내 안경 산업 혁신의 전초기지로 도약할 것으로 기대한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지