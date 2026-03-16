현악사중주단 에스메 콰르텟, 10돌 기념 무대

현악사중주단 에스메 콰르텟(사진)이 창단 10주년 기념 무대에서 쇼스타코비치의 현악사중주 8번, 슈베르트의 ‘죽음과 소녀’ 등을 연주한다.



기획사 크레디아는 6월 2일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 ‘에스메 콰르텟 10주년 리사이틀’을 연다고 16일 밝혔다. 2016년 결성한 현악사중주단 에스메 콰르텟은 현재 배원희(제1바이올린), 하유나(제2바이올린), 디미트리 무라스(비올라), 허예은(첼로)로 활동 중이다. 창단 2년 만에 세계 최고 권위를 자랑하는 위그모어 홀 국제 현악사중주 콩쿠르 우승 및 특별상 4개를 차지하며 세계의 주목을 받았다. 이후 루체른 페스티벌, 독일 하이델베르크 현악 사중주 페스티벌 등에 초청됐고, 2020년 롯데콘서트홀 최초 상주 아티스트로 선정되기도 했다.



이번 공연에서 에스메 콰르텟은 현악사중주 정수를 보여주는 프로그램을 선보인다. 드보르자크의 ‘아메리칸’을 시작으로, 쇼스타코비치의 현악사중주 8번, 슈베르트의 ‘죽음과 소녀’를 연주한다. 현악사중주 8번은 작곡가의 내면과 시대의 비극이 응축된 작품으로, 강렬한 긴장과 깊은 정서가 교차하는 현악사중주 레퍼토리의 대표작이다. ‘죽음과 소녀’는 ‘무인도에 가져갈 단 하나의 재생목록’이라는 평을 받을 만큼, 에스메 콰르텟의 깊이 있는 해석과 강렬한 드라마성이 돋보이는 작품이다.

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