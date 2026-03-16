포미닛 전지윤, 웹소설 작가됐다…"정체 공개 고민중"

그룹 '포미닛' 출신 전지윤이 웹소설 작가가 된 근황을 전했다.

13일 유튜브 채널 '찐들의 페이지'에는 '쇼츠보다 웹소가 재밌는 사람들 모임'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

웹소설 작가로 초대된 전지윤은 "제가 웹소설 작가로 활동하고 있는 걸 비밀로 하고 있어서 잘 모르시는데 어떻게 알고 계시는지 놀랐다"며 "웹소설 작가로 방송에 출연하는 게 처음이라 되게 설렌다"고 했다.

전지윤은 웹소설 작가에 도전하게 된 계기에 대해 "그냥 즐겨 읽기만 하는 독자였다가 '내가 한번 써보면 어떨까?'라는 생각을 하게 됐다. 정부에서 마침 아카데미 같은 걸 무료로 해준다고 해서 지원했다. 면접 보고 합격이 돼서 우수 학생이 됐고 거기서 작가 계약하고 데뷔를 했다"라고 설명했다.

그러면서 전지윤은 '계속 필명을 쓸 것이냐'는 물음에 "고민하고 있긴 한데, 정체를 밝히는 게 나한테 좋은 걸까 생각해 봤을 때 아닌 것 같아서 공개를 못하고 있다"라고 했다.

또한 전지윤은 댓글을 잘 읽지 않는다며 "저는 멘털이 그렇게 강하지 않다. 빨리 멘털이 집히긴 하는데 보고 제가 신경 쓰여서 못할까봐 안 보는 편"이라고 말했다.

<뉴시스>

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