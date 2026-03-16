황현희 “안 팔고 버틴다…부동산은 불패”

다주택자로 알려진 개그맨 출신 방송인 황현희가 정부의 강도 높은 부동산 규제에도 보유 주택을 팔 생각이 없다고 밝혀 눈길을 끈다.

MBC ‘PD수첩’ 방송화면 캡처

황현희는 최근 방송된 MBC 시사교양 프로그램 ‘PD수첩’에 출연, “부동산은 사고파는 것이 아니라 보유의 영역이라고 생각한다”며 “한 번 사면 10년 이상 가지고 가야 한다”고 말했다.

그는 구체적인 보유 주택 수에 대해서는 “예민한 문제”라며 언급을 피했다. 다만 현재 임대사업자라고 밝히며 여러 채의 부동산을 보유하고 있음을 시사했다. 그는 과거 방송에서는 서울 용산구와 성동구, 영등포구에 각각 아파트 한 채씩을 보유하고 있다고 밝힌 바 있다.

MBC ‘PD수첩’ 방송화면 캡처

황현희는 다주택자들 사이에 ‘버티면 된다’는 인식이 자리 잡았다고 주장했다. 그는 “보유세나 양도소득세 강화 같은 규제는 예상하고 있다”면서도 “전 전 정권 때도 비슷한 정책이 있었지만 어떻게 됐나. 결국 버텼다”고 말했다.

이어 “다주택자들은 대부분 같은 생각을 할 것이다. 부동산은 버티면 된다는 심리, 부동산은 불패라는 인식이 기본적으로 있다”고 덧붙였다. 또한 “거래를 묶어 집값이 떨어진 것처럼 보였던 적은 있지만 전체적으로 보면 부동산 시장을 완벽하게 잡은 정부는 없었다”며 “좋은 곳에 살고 싶은 욕망은 인간의 본능 아니냐”고 말했다.

MBC ‘PD수첩’ 방송화면 캡처

한편 이재명 대통령이 이끄는 정부는 출범 이후 다주택자 규제를 강화하는 정책을 추진 중이다. 정부는 다주택자 양도소득세 중과와 대출 규제 강화 등을 검토하며 시장 안정 의지를 강조하고 있다.

이 대통령은 최근 “다주택을 유지하든 투자용 주택을 보유하든 자유”라며 다주택 보유 자체를 문제로 삼지 않지만, 그에 따른 위험과 책임은 피할 수 없다고 말했다.

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