서울 집값 상승세 꺾이나…상승폭 3개월 만에 둔화

서울 주택가격이 상승세를 이어갔지만 상승폭은 3개월 만에 둔화한 것으로 나타났다.

16일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 2월 전국주택가격동향조사’에 따르면 서울 주택종합(아파트·연립·단독주택) 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 이는 전월(0.91%)보다 0.25%포인트 낮은 수준이다.

서울 송파구 공인중개업소에 지난 15일 매물 정보가 붙어 있다. 뉴시스

서울 집값 상승률은 지난해 11월(0.77%), 12월(0.80%)에 이어 올해 1월(0.91%) 확대되는 흐름을 보였지만 2월 들어 상승폭이 줄었다. 정부의 부동산 규제 강화 움직임과 매물 증가 영향으로 서울 집값 상승세는 이어졌지만 상승 속도가 다소 둔화한 것으로 풀이된다.

전국 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.23% 상승했다. 수도권 0.42%, 서울 0.66% 상승한 반면 지방은 0.06% 상승에 그쳤다. 서울·수도권 중심의 상승 구조가 이어지며 지역 간 온도 차가 나타나는 모습이다.

서울 자치구별로는 영등포구(1.12%)가 재건축 추진 단지 영향으로 상승률이 가장 높았다. 이어 성동(1.09%), 성북(1.08%), 광진(0.98%), 관악(0.90%), 마포(0.89%) 등이 뒤를 이었다.

한국부동산원 관계자는 “서울과 수도권 일부 단지에서 하락 매물이 나타나며 관망세가 형성됐지만 선호도가 높은 지역을 중심으로 상승 거래가 이어졌다”며 “시장 전반적으로 혼조 흐름 속에 상승세가 유지되고 있다”고 설명했다.

전세가격도 상승세를 이어갔지만 상승폭은 줄었다. 전국 주택종합 전세가격은 전월 대비 0.22%, 서울은 0.35% 상승했다. 그러나 서울 전세 상승률은 전월(0.46%)보다 둔화했다. 월세 가격도 상승 흐름을 이어갔다. 서울 월세가격은 0.41% 상승하며 전월(0.45%)과 비슷한 수준을 유지했다.

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