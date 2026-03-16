트럼프의 ‘영적 멘토’, “모든 국가 종교의 자유 완전하게 옹호해야”

미국을 방문중인 김민석 국무총리와 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘깜짝 만남’을 주선한 백악관 신앙사무소 담당 폴라 화이트 목사(60)가 관심이 되고 있다. 화이트 목사는 지난달 ‘2026 국제종교자유회의(IRF 서밋)’에서 종교의 자유와 인권을 강조하고 한학자 세계평화통일가정연합 총재에 대한 개인적인 유대감과 지지를 강하게 표현한 인물이기도 하다.

백악관 신앙사무소 담당 폴라 화이트 목사가 지난달 2일(현지시간) 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 ‘2026 국제종교자유회의(IRF 서밋)’에서 기조연설을 하고 있다. IRF 서밋

김 총리는 지난 13일(현지시간) 워싱턴특파원단과 가진 간담회에서 “화이트 목사가 (백악관 집무실에서 트럼프 대통령의) 회의가 끝나는 시점에 (대통령의 대화) 의사를 확인하고 저와의 면담을 성사시켰다”고 전했다. 당시 김 총리는 대통령 집무실과 문이 바로 연결되는 신앙사무소에서 강경화 주미대사와 함께 화이트 목사를 만나고 있었다. 김 총리와 트럼프 대통령의 만남은 우리측에서 강 대사, 미국 측에서 댄 케인 합참의장, 피트 해그세스 미 전쟁부(옛 국방부) 장관 등이 배석한 가운데 통역없이 20분간 이뤄졌다.

김 총리는 “화이트 목사를 만나는 것이 좋겠다고 판단하고 (한국 내) 교계 지도자 도움을 받아 만난 것은 (화이트 목사가) 트럼프 대통령과 30년에 걸친 시간 동안 오랜 교분을 쌓고, 지금도 가장 가깝게 인간적·정신적 교류를 나누고 조언을 직접 할 수 있는 관계여서 트럼프 대통령과의 직·간접적인 관계 형성에 도움이 될 것이라고 판단해서”라고 밝혔다. 그는 “또 하나는 미국 조야에 한국이 혹시 종교탄압이 존재하는지 특히 보수 정치인이나 보수 종교에 대한 차별적인 대우가 있는 것이 아닌지에 대한 오해가 존재한다는 것을 제가 알고 있었기 때문에 불식하는 차원에서 만남(을 추진했다)”고 덧붙였다.

김 총리가 지난 1월 23일(현지시간) 미국을 방문해 만난 JD 밴스 부통령은 “미국 내 일부 인사들이 손현보 목사 사건을 종교 자유 침해로 우려하고 있다”면서 “양국 간 오해가 심화되지 않도록 사건을 잘 관리해 달라”고 요청했다. 김 총리는 당시 “한국은 교회와 국가를 엄격히 분리하고 있으며, 동시에 최근 통일교 수사도 종교적 차원이 아닌 정교의 불법 유착 측면에서 진행 중”이라며 “오해와 긴장을 피하기 위해 사건을 잘 관리하겠다”고 답했다고 한다.

지난달 2일(현지시간) 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 ‘2026 국제종교자유회의(IRF 서밋)’ 전경. IRF 서밋

트럼프 대통령과 30년 가까이 알고 지낸 ‘신앙적 멘토’로 알려진 화이트 목사는 평소 종교의 자유 중요성을 역설해 왔으며 지난달 2일 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 IRF 서밋에서 같은 취지로 기조발언을 하기도 했다. 그는 당시 “제 마음은 제가 매우 사랑하고 사역을 해 온 한 총재와 함께하고 있다”면서 “모든 신앙인을 하나로 모아 종교의 자유를 수호하려는 한 총재의 마음에 깊이 공감한다”고 말했다. 그는 이어 “이 자리에서 한 총재의 건강과 존엄성, 그리고 권리에 대해 진심 어린 우려와 사랑을 표하고 싶다”면서 “일본과 한국, 그리고 모든 국가는 종교의 자유를 완전하고, 공정하며, 일관되게 옹호해야 한다”고 강조했다.

화이트 목사는 지난해 2월 ‘2025 IRF 서밋’에서도 “한국과 일본을 포함한 모든 나라가 종교의 자유를 완전하고 공정하며 일관되게 보장해야 한다”고 지적했다.

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