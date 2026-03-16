“모범택시 안고은 맞나?”…표예진, ‘흰 티에 청바지’로 소주 시장 집어삼킨 사연

배우 표예진이 소주 '좋은데이' 광고 촬영 비하인드컷에서 청순한 비주얼로 팔색조 매력을 선보였다.

소속사 시크릿이엔티는 최근 표예진이 캠페인 모델로 발탁된 주류 브랜드 '좋은데이'의 비하인드 컷을 공개했다.

시크릿이엔티가 지난 13일 공개한 배우 표예진이 캠페인 모델로 발탁된 주류 브랜드 '좋은데이'의 비하인드 컷 광고 촬영 현장. 시크릿이엔티

사진 속 표예진은 단발머리와 하얀 티셔츠에 청바지 차림으로 청순한 매력을 선보였고, 특유의 맑고 깨끗한 이미지가 맑고 순한 '좋은데이'의 이미지와 자연스럽게 어우러져 시너지 효과를 냈다.

또 입가에 은은한 미소를 머금고 소주 잔을 든 모습에서는 마치 술 자리의 비타민 같은 역할을 드러내 이목을 집중시킨다.

시크릿이엔티가 지난 13일 공개한 배우 표예진이 캠페인 모델로 발탁된 주류 브랜드 '좋은데이'의 비하인드 컷 광고 촬영 현장. 시크릿이엔티

시크릿이엔티가 지난 13일 공개한 배우 표예진이 캠페인 모델로 발탁된 주류 브랜드 '좋은데이'의 비하인드 컷 광고 촬영 현장. 시크릿이엔티

표예진은 광고 촬영 현장에서 다양한 콘셉트를 정확하게 이해하고 숙지한 것은 물론, 한치 흐트러짐 없이 모든 순간마다 최선을 다해 촬영을 마친 것으로 전해졌다.

뿐만 아니라, 촬영 후에는 자신의 사진을 꼼꼼하게 모니터링 하는 등 한 컷 한 컷에 심혈을 기울여 임하는 모습에 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.

한편, 표예진은 최근 인기리에 종영한 SBS '모범택시3'를 통해 한층 업그레이드된 연기와 드라마의 주요 전개를 탁월하게 이끄는 저력을 발휘했다.

해당 작품으로 표예진은 2025년 SBS 연기대상 미니시리즈 장르 액션 여자부문 우수 연기상을 수상했으며, '차세대 믿고 보는 배우'로 입지를 다져 나가고 있다.

연기에 이어 광고계에서도 남다른 존재감을 발산한 표예진은 다방면에 육각형 활약을 펼쳐나갈 것으로 예상된다.

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