검색

'강북 모텔 연쇄살인' 김소영 4월 9일 첫재판…고의성 등 쟁점

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

'강북 모텔 연쇄살인 사건'으로 구속기소된 김소영(20)의 첫 재판이 다음 달 열린다.

16일 법조계에 따르면 서울북부지법 형사합의14부(오병희 부장판사)는 살인·특수상해·마약류관리법 위반 혐의로 기소된 김소영의 첫 공판 기일을 4월 9일 오후 3시 30분으로 정했다.

 

피의자 김소영. 서울북부지검 제공
피의자 김소영. 서울북부지검 제공

김소영은 지난해 12월부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 숨지게 한 혐의를 받는다. 이 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복했다.

검찰은 신상정보공개심의위원회의 심의를 거쳐 김소영의 이름과 나이, 머그샷을 공개한 바 있다.

검찰은 김소영의 범죄를 이상동기 범죄이자 사전에 준비한 계획범죄라고 판단했다.

앞서 경찰에서 진행한 사이코패스 진단평가(PCL-R)에서 그는 40점 만점에 25점을 받아 사이코패스로 분류됐다.

김소영은 수사 단계에서 범행의 고의성을 부인하는 취지로 주장한 바 있다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

에스파 닝닝 '깜찍한 볼콕'
  • 에스파 닝닝 '깜찍한 볼콕'
  • 트와이스 사나 '아름다운 미소'
  • 김태리 '당당한 손하트'
  • 손나은, 완벽 미모