박지현, 열린음악회서 '애간장' 라이브로 깊은 여운 선사

가수 박지현이 KBS1TV '열린음악회'에서 진정성 있는 보컬로 무대에 깊은 여운을 선사했다.

KBS1TV '열린음악회'

지난 15일 박지현은 KBS1TV '열린음악회'에 출연해 자신의 정규 1집 'MASTER VOICE'(마스터 보이스)의 수록곡 '애간장'과 나훈아의 '삶'을 재해석한 무대를 라이브로 선보였다.

먼저 '삶' 무대는 나훈아의 명곡을 재해석해 풀어내며 원곡이 지닌 서정성과 인생의 깊이를 박지현만의 감성으로 한층 더 진하게 전달했다.

박지현은 절제된 감정선 속에서도 폭발적인 성량과 섬세한 표현력을 오가며 곡의 서사를 밀도 있게 쌓아 올렸고, 객석을 감동으로 물들이며 진한 여운을 남겼다.

KBS1TV '열린음악회'

이어진 '애간장' 무대에서는 짝사랑에 빠진 남자의 애틋한 간절함을 섬세한 감정선으로 그려냈다.

박지현은 특유의 농익은 음색으로 곡의 애절한 정서를 한층 더 끌어 올렸고, 진정성 있는 보컬로 관객들의 뜨거운 박수를 이끌어냈다.

한편, 박지현은 지난 2월 23일 첫 정규 'MASTER VOICE'(마스터 보이스)로 컴백한 뒤, 초동 판매량 25만 장 기록·한터차트의 '주간 트로트 차트 TOP5' 1위를 기록하는 등 유의미한 성과를 거두고 있다.

또 앨범 발매 후, KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼!음악중심', SBS '인기가요', MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오', KBS Cool FM '윤정수 남창희의 미스터라디오', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'까지 지상파 방송 3사 음악 방송과 라디오를 접수하며 방송가와 예능가를 종횡무진 하고 있다.

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