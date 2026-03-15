십센치, 공연 끝났는데 전액 환불? "이런 노래 들려드리는 건 미안한 일"

가수 십센치가 싱가포르 공연을 마친 후 티켓값을 전액 환불하기로 결정했다. 십센치 인스타그램 캡처

가수 십센치가 싱가포르 공연을 마친 후 티켓값을 전액 환불하기로 결정했다.

지난 14일 십센치 소속사 씨에이엠위더스 측은 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “금일 진행된 2026 10CM Asia Tour in Singapore 공연 티켓 환불 관련하여 안내드린다”며 티켓값을 전액 환불하겠다는 공지를 올렸다.

소속사는 “공연 당일 갑작스러운 목 컨디션 저하로 현지 의료진의 진료를 받았다. 공연을 기대하고 찾아주신 팬 여러분을 위해 무대에 오르고자 하는 아티스트의 의지에 따라 공연은 예정대로 진행되었다”고 밝혔다.

이어 “싱가포르 공연을 기다려주시고 현장을 찾아주신 모든 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점 깊이 사과드린다”며 “본 공연은 전액 환불이 진행될 예정이다”라고 전했다.

가수 십센치. CAM 제공

소속사 측은 “당사는 이후에도 의료진과 함께 아티스트의 컨디션을 면밀히 확인하며 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 말을 맺었다.

십센치 측은 공연이 정상적으로 진행되었음에도 완성도 등에 있어서 아티스트 스스로의 기대에 미치지 못했다는 이유로 티켓 전액 환불을 결정했다는 것이다.

이는 이례적인 일로, 공연을 진행한 아티스트의 컨디션에 따라 콘서트에서 보일 수 있는 모습에 차이가 나는 것은 어찌 보면 당연한 일이기 때문이다.

십센치는 다음 공연을 이어간다. KBS 2TV '더 시즌즈' 캡처

그러나 십센치의 이러한 결정은 본인이 납득하지 못한 무대를 보여주는 것은 있을 수 없는 일이라는 자부심과 팬들에 대한 사랑이 만든 결과일 것이다.

온라인 커뮤니티에서는 “충분히 공연을 즐겼는데 환불을 해준다니 믿기지 않는다”, “십센치의 마음이 느껴진다”, “팬들과의 약속을 지키고 본인과의 약속을 지키는 모습이 정말 보기 좋다” 등 그를 응원하고 지지하는 반응이 주를 이루고 있다.

한편, 십센치는 ‘2026 10CM Asia Tour ‘To 10CM: Chapter 1’을 진행 중이다. 서울과 부산, 방콕을 거쳐 이번 싱가포르 공연을 마쳤다. 5월 3일까지 타이베이, 도쿄, 홍콩, 대전 등 8개 도시에서의 공연을 앞두고 있다.

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