김민석 총리 만난 트럼프…“방중 때 김정은 만날 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령이 방미 중인 김민석 국무총리와 만나 김정은 북한 국무위원장과의 만남에 대해 “이번에 중국 가는 시기일 수도 아닐 수도 있다”며 상당한 관심을 피력했다. 이달 말 중국을 방문하는 트럼프 대통령과 김 위원장의 만남이 성사될지 주목된다.



김 총리는 13일(현지시간) 워싱턴 한국문화원에서 특파원들과 만나 트럼프 대통령과 백악관 오벌오피스(집무실)에서 예정에 없던 면담을 20여분간 하면서 북한 문제에 대해 의견을 교환했다고 전했다. 김 총리는 “대화 내용의 상당 부분이 북한 문제에 대한 제 견해를 (트럼프 대통령이) 여쭤보는(물어보는) 것이었다”며 “김 위원장과 대화한 유일한 서방의 지도자가 트럼프 대통령이라고 말씀을 드렸고, 한반도 문제를 해결할 피스메이커로서 유일한 역량을 지닌 리더라고 생각한다고 의견을 전했다”고 말했다.

김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 포즈를 취하고 있다. 총리실 제공

김 총리는 자신의 제안 중 “구체적으로 무엇을, (꽉 막힌) 문제를 풀어내는 카드로 하면 좋겠다는 아이디어가 있다”며 “공개하기 어렵지만 트럼프 대통령이 매우 흥미를 보였다”고 전했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 보좌관에게 내 말씀에 대해 몇 가지 더 파악하라고 지시했다. 북한에 대해 어떤 조치를 하는 게 좋겠다고 지시했다”고 덧붙였다.



그는 특히 “트럼프 대통령은 ‘(김 위원장을) 만나는 건 참 좋다. 그런데 그게 이번에 중국 가는 시기일 수도 있지만 그건 아닐 수도 있고 그 이후일 수도 있는 거 아니냐’라는 표현을 썼다”며 “그건 시기 문제가 핵심은 아니라는 것이고, 제 제안도 그 시기를 딱 그때(트럼프의 방중) 맞춰서 앞당거기나 연계시키려는 차원은 아니었다”고 설명했다. 이어 “(트럼프 대통령과 김 위원장의 만남의) 시기가 빠르거나 아니면 중국 방문과 연계된 시기이면 그것도 자체로 의미가 있겠지만, 꼭 그것(방중 때)이 아니어도 본질적으로 대화 또는 접촉이 진행되는 것이 중요하다는 생각을 갖고 있고, 확고한 것 같다”고 평가했다.



트럼프 대통령의 북·미 대화 가능성 언급 이후 북한은 김 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 방사포 타격훈련을 진행해 탄도미사일 10여발을 동해상으로 쐈다. 조선중앙통신은 15일 인민군 서부지구 장거리포병구분대의 화격 타격훈련이 전날 진행됐으며, 훈련에는 600mm 초정밀다연장방사포 12문과 2개의 포병중대가 동원됐다고 보도했다. 북한이 한 번에 10여발을 발사한 것은 매우 이례적이다. 김 위원장은 “420㎞ 사정권 안에 있는 적들에게는 불안을 줄 것”이라며 남한 타격용이라는 점을 분명히 했다.

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