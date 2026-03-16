대구시 “연내 정부 주도 취수원 이전 확정”

대구시가 그간 안정적인 식수 확보를 위해 추진해 온 취수원 이전 대신 새 대안인 복류수·강변여과수에 대응한 자체 전략 마련에 나섰다.



15일 시에 따르면 최근 김정기 시장 권한대행 주재로 현안 점검 보고회를 열고 ‘대구 취수원 이전’ 추진 상황을 점검했다. 시는 충분한 수량과 수질을 확보하는 자체 전략을 마련해 정부 계획에 반영함으로써 연내 정부 주도의 취수원 이전안을 확정한다는 방침이다.



대구 시민의 숙원인 취수원 이전 사업은 국정과제와 이재명 대통령 공약으로 채택된 데 이어, 신년 업무보고에서도 대통령의 조속한 추진 지시가 내려지며 정부 정책 방향이 확정됐다. 앞서 기후에너지환경부는 지난 1월 대구 상수원 관련 사업의 방향을 전환해 이전 대구 취수원을 안동댐이나 구미 해평으로 옮기려고 추진하던 계획을 사실상 중단했다.



이에 시는 4월 초 타당성 조사 용역이 본격 착수되면 5월부터 사전 시험인 파일럿 테스트를 운영해 정부 단독이 아닌, 지역 전문가가 참여하는 대구시와 중앙정부 공동 검증을 추진하고 그 결과를 시민들에게 투명하게 공개할 계획이다. 또한 정부의 파일럿 테스트 검증 일정에 차질이 없도록 시설 인?허가와 부지 사용 등 관계기관 간 사전 협의를 지원해 용역 착수와 동시에 신속한 검증이 이뤄지도록 할 예정이다.



시는 최근 발표한 정부의 ‘낙동강 본류 수질 개선 대책’과 연계해 원수 수질사고와 미량 유해물질 우려를 해소하고, 주요 취수 지점의 수질을 1등급 수준으로 끌어올린다는 목표다.



복류수는 강바닥(하상)에 관을 묻어 취수하는 형태다. 강변여과수는 하천과 충분한 거리를 둔 곳에 우물(집수정)을 설치해 취수한다. 토양 흡착 등으로 양질의 원수를 확보할 수 있다. 환경부는 이들 취수 방식이 안동댐이나 해평 취수원보다 나은 수질이 나을 물을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

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