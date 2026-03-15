홍진경, 남창희 결혼식 '축사 거절' 이유… "난 이혼한 사람"

홍진경이 남창희의 결혼식에서 축사 부탁을 거절한 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상 캡처

모델 겸 방송인 홍진경이 아끼는 남동생 남창희의 결혼식에서 축사 부탁을 거절한 이유를 밝혔다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 ‘홍진경 남동생 남창희! 역대급 하객 결혼식 현장 단독공개 (영화같은 결혼스토리)’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 홍진경이 남창희의 결혼식에 참석한 모습이 담겼다.

홍진경에게 결혼식 축사를 부탁했었던 남창희. 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상 캡처

홍진경은 식이 시작되기 전 하객석에 앉아 유튜브 PD에게 “창희가 나한테 축사를 부탁했었다”라며 “미친 거 아니냐?”라고 말했다. 그러면서 “야 나 이혼한 사람이다”라고 말해 PD에게 웃음을 안겼다.

PD가 “이혼한 사람은 축사를 하면 안 되는 게 법이야?”라고 되묻자 홍진경은 “아니 내가 결혼에 실패를 했는데 누구 결혼식에 축사를 하느냐”라고 말하며 축사를 거절한 이유를 밝혔다.

홍진경이 축사를 거절했던 이유. 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상 캡처

이후 조혜련과 김구라의 아들 김동현 등 하객들이 하나둘 결혼식장에 입장했고, 홍진경은 이들과 화기애애하게 인사를 나누며 그간의 근황을 주고받았다.

신랑 입장 순서가 되자 남창희는 함박웃음을 지으며 등장했는데, 이를 지켜보는 홍진경 역시 활짝 웃는 얼굴로 박수를 치며 때로는 감격 어린 눈동자로 남창희를 바라보았다.

한편, 남창희의 결혼식 축사는 홍진경 대신 남창희의 아버지가 맡아 진행했다. 남창희의 아버지는 “신랑 남창희는 신부에게 하루에 10번씩 사랑한다고 고백할 것을 약속합니까?”라고 말해야 할 것을 “약속합니다”라고 말실수를 하는 바람에 하객들의 웃음을 자아냈다.

말실수를 한 남창희의 아버지. 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상 캡처

결혼식이 끝난 뒤 대기실에서 만난 남창희는 홍진경이 축사를 거절한 것에 대해 “왜 꼭 결혼을 해야만 축사를 하냐. 해보기도 하고, 안 해보기도 하고 동생들한테 더 다양한 좋은 얘기 해줄 수 있는 것 아니냐”라고 속마음을 드러냈다.

홍진경의 마지막 한마디. 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상 캡처

이에 홍진경은 “이 자리에서 한마디 하겠다. 누나같이 살지 마”라고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.

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