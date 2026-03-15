'벌집구조' 소공동 캡슐호텔 합동감식…50대 日여성 의식불명

방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연을 일주일 앞두고 외국 관광객 피해가 발생한 소공동 캡슐호텔 화재에 대해 경찰과 소방이 15일 합동 감식에 나선다.



연합뉴스 취재를 종합하면 전날 화재로 부상당한 외국인 10명 중 3명이 중상을 입었으며, 이 가운데 일본 국적 50대 여성 1명이 아직까지 의식을 되찾지 못하고 있는 상황으로 전해졌다. 경상자 7명은 처치 후 임시 숙소로 간 상태다.



불이 난 캡슐호텔은 명동과 가깝고 가격이 1박에 3∼5만원대로 저렴해 지갑이 가벼운 외국인 관광객이 많이 찾았던 것으로 알려졌다.



온라인 여행 플랫폼에 올라온 리뷰도 82%가량이 외국어로 작성됐다. 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴 후기 49개 중 47개, 부킹닷컴 후기 178개 중 141개가 외국어로 작성된 것이었다.



이곳은 캡슐호텔 특성상 방 대신 한 사람이 겨우 누울 수 있는 침대가 놓인 공간이 벌집처럼 2층 구조로 여러 개 이어져 있는 형태였다. 한 이용자가 숙박 플랫폼에 남긴 후기에는 "객실이 좁은 탓에 짐을 놓을 곳이 마땅치 않아 복도가 꽉 찼다"는 내용이 담기기도 했다.



좁은 공간에 여러 사람이 밀집된데다 여행객들이 모이는 공간 특성상 짐이 많아 복도 통행이 어려워 구조적으로 대피가 어려웠을 것으로 추정되는 대목이다.



자칫 대형 참사로 이어질 수 있는 구조이지만 한 곳만의 문제는 아니다. 이곳의 반경 2㎞ 내에는 캡슐호텔 형태의 숙박업소가 다섯 곳 더 있는 것으로 파악된다.



세계적인 이목이 모이는 방탄소년단 공연을 앞둔 만큼 유사한 숙박업소의 소방 설비 설치나 대피로 마련 확인 등 안전 점검을 해야 한다는 목소리가 나온다.



손원배 초당대 소방행정학과 교수는 "방탄소년단 공연으로 인파가 모일 예정인 만큼 안전 우려를 해소하기 위해 서울시와 소방 당국이 합동으로 행정지도나 특별 점검을 실시해야 할 것"이라고 말했다.

<연합>

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