장수원, 다주택자 규제에 "다 내놨다…세금 낼 돈 없어"

그룹 '젝스키스' 장수원이 부동산 관련 근황을 전했다.

장수원은 14일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에 업로드된 '제40회 장수원 조롱잔치2'라는 제목의 영상에서 2018~2019년께 서울 잠실 아파트 청약에 당첨된 얘기를 털어놨다.

장수원. 사진 = 유튜브 채널 캡처

MC 이용진이 "청약이 됐는데 중도금이 부족해서 당시에 꽤 힘들지 않았냐"고 물었다.

장수원은 그러자 "어떻게든 돈을 마련해야 해서 앵벌이처럼 정말 여러 일을 하면서 겨우 메웠다"고 답했다.

해당 영상에선 최근 정부의 다주택자 규제에 대한 언급도 나왔다.

장수원은 "그래서 다 내놓았다. 세금 낼 돈 없다"고 말했다.

과거엔 인기 K-팝 아이돌이라고 해서 큰 돈을 버는 구조는 아니었다.

장수원은 "지금처럼 정산 시스템이 투명하지 않았던 시기였다. 아이돌이라고 해서 큰 돈을 벌기 쉽지는 않았다. 계약서를 제대로 쓰지 않는 경우도 있었다. 구두로 약속하고 활동하는 경우도 많았다"고 돌아봤다.

<뉴시스>

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