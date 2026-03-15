‘DAY1’ 혼네, 데뷔 10주년 기념 내한 공연…7월 롯데콘서트홀서 3일간 개최

영국 출신 얼터너티브 팝 그룹 ‘HONNE(혼네)’가 데뷔 10주년을 기념해 한국에서 팬들을 만난다.

혼네(HONNE)의 데뷔 10주년 기념 콘서트 포스터. 프라이빗커브, 연합뉴스

공연기획사프라이빗커브는 지난 10일 혼네가 오는 7월 16일부터 18일까지 사흘 동안 롯데콘서트홀에서 기념 콘서트를 연다고 밝혔다.

이번 공연은 2023년 이후 약 3년 만에 열리는 한국 단독 콘서트다. 오는 5월 15일 공개되는 10주년 기념 앨범 HONNE - 10 발매를 기념해 마련된 걸로 전해진다.

기념 앨범에는 정규 1·2집 수록곡을 새롭게 해석한 버전이 담길 예정이다. 혼네는 지난달 ‘Warm On A Cold Night (Ten Years)’를 선공개하며 “서울의 작은 지하 바에서 자연스럽게 흘러나올 법한 분위기를 떠올리며 만든 버전”이라고 설명했다.

그룹은 2016년 첫 내한 공연을 열었다. 특히 2017년에는 대표곡 ‘Warm On A Cold Night’이 국내 광고에 사용되기도 했으며, 2018년 발매한 곡 ‘Day1(데이원)’은 혼네의 공식 유튜브 영상에서 1억 회 이상 스트리밍 됐다.

혼네는 보컬을 맡은 앤디 클러터벅, 신시사이저 연주자 제임스 해처로 구성된 2인조 팝 그룹이다. 이들은 2015년 싱글 Warm On A Cold Night으로 활동을 시작했다. 이후 2018년 정규 2집 Love Me / Love Me Not을 포함해 여러 작품을 선보였고, 현재까지 전 세계 누적 스트리밍 횟수는 30억 회를 넘어선 걸로 집계된다.

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