영화·패션 취향까지 똑 닮은…티파니, 남편 변요한과 러브스토리 공개

배우 변요한, 티파니

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 남편 변요한과의 러브스토리를 공개했다.

지난 13일 JTBC Entertainment 유튜브 채널에는 '사랑 가득 봄날의 네쏘카페-바리스타 풍의 레시피(with. 티파니) 김풍의 네스프레소셜클럽 EP2'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 게스트로 출연한 티파니는 김풍의 "이걸 물어봐도 되겠느냐"는 질문에 결혼 관련 질문임을 눈치 채고 "당연히 물어봐도 된다. 한번 짚고 넘어 가야 한다"고 답했다.

티파니는 "'삼식이 삼촌' 촬영하고 한참 후에 너무 좋은 사람이라고 느꼈다. 계속 만날 일이 있었으면 좋겠다는 마음이었다"고 당시 마음을 밝혔다.

이어 "정말 프로페셔널한 분이셔서 못 만날까 걱정했다. 리더십이 굉장히 좋은 분이라 행복한 소식을 발표하게 됐다"고 말했다.

유튜브 JTBC Entertainment

김풍이 "잘 맞는다는 기준은 뭐냐"고 묻자 티파니는 "영화, 취향, 패션 취향이 정말 잘 맞았다. 서로 존중하고 서포트하기 때문에 잘 맞는 거 같다"고 답했다.

한편, 변요한과 티파니는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

이들은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애중임을 밝히며 큰 화제가 됐고, 공개 연애 2개월 만인 지난달 27일 혼인신고를 하며 법적부부가 됐다.

두 사람의 정확한 결혼 일정은 확정되지 않았으며, 가족과 지인들만 모이는 간소한 결혼식을 고려중이라고 밝힌 바 있다.

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