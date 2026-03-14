2세 여아 사망에 북미 판매중단… 현대차 팰리세이드 ‘전동시트’ 쇼크

북미서 판매 중단된 현대차 팰리세이드. 현대차 제공

현대자동차가 안전 문제가 불거진 일부 신형 팰리세이드의 북미 판매를 전격 중단했다.

로이터통신은 13일(현지시간) 현대자동차가 미국과 캐나다에서 일부 신형 팰리세이드 판매를 중단하고 자발적 제품 수거(리콜)에 나섰다고 보도했다. 이번 리콜 대상은 2026년형 팰리세이드 리미티드 및 최상위 등급인 캘리그래피 트림 등 6만 8500대 규모다.

이번 조치는 지난 7일 미국 오하이오주에서 전동시트와 관련해 2세 여아가 숨진 사건에 따른 대응으로 알려졌다. 현대차 측은 신형 팰리세이드 일부 모델에서 2·3열 전동시트가 탑승자나 사물과의 접촉을 감지하지 못할 수 있다는 점을 공식 언급했다. 다만 해당 사고의 구체적인 경위와 세부 내용은 현재 조사 중이라는 신중한 입장을 유지하고 있다.

현대차는 사망 아동의 유족에게 깊은 애도를 표하며 “해당 사건은 조사 중이고, 아직 세부 사항을 확인하지 못했다”고 설명했다. 사측은 이번 사안에 대해 선제적인 안전 조치를 취한다는 방침이다. 이에 따라 이달 말에는 임시 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 마련해 탑승자나 물체 접촉에 대한 반응을 강화하고 추가 안전장치를 도입할 계획이다.

이번 리콜은 전동시트가 작동할 때 장애물을 감지해 멈추는 이른바 ‘안전 반전’ 기능의 설정 범위를 보완하는 데 초점이 맞춰질 전망이다.

현대차는 북미 당국과의 협조 아래 사고 원인을 정밀 분석하는 한편, 리콜 대상 차량 소유주들에게 관련 내용을 통지하고 신속한 소프트웨어 조치를 진행할 예정이다.

업계에서는 이번 판매 중단과 리콜 결정이 소비자 안전을 최우선으로 고려한 결정인 것으로 보고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지