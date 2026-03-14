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‘솔로지옥6’ 출연자 모집 시작…최미나수 화제 발언 패러디 홍보

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오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com

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넷플릭스가 연애 리얼리티 프로그램 ‘솔로지옥’ 새 시즌 제작을 앞두고 참가자를 물색한다.

넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌5에 출연한 최미나수. 넷플릭스 코리아
넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌5에 출연한 최미나수. 넷플릭스 코리아

지난 9일 넷플릭스 코리아는 사회관계망서비스(SNS)에 ‘솔로지옥’ 시즌6 참가 신청 모집 공고를 게재했다. 게시물에는 “제가 ‘솔로지옥’ 시즌6에 두 명의 남자와 함께 나갈 수도 있나요? 일단 와보세요”라는 문구가 담겼다. 이는 시즌5 출연자 최미나수가 방송 중 남긴 발언을 재치 있게 패러디한 홍보 문구로 해석된다.

 

시즌6 참가 신청은 오는 4월 15일까지 진행된다. 지원을 원하는 사람은 넷플릭스 코리아 SNS 스토리 하이라이트에 올라온 신청서 링크를 통해 접수할 수 있다.

 

양식에는 이름과 생년월일, 성별, 연락처 등 기본 정보는 물론 현재 연애 여부, SNS 계정, 직업, 방송 출연 경험 등을 작성해야 한다. 프로그램 특성상 외모 관련 자료도 필수로 요구된다.

넷플릭스 코리아 SNS
넷플릭스 코리아 SNS

‘솔로지옥’은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼이다. 당당하고 화끈한 컨셉의 출연자들이 특징이며, 마음이 서로를 향하거나 게임을 통해서 천국도에 다녀올 수 있다.

 

직전 시즌인 ‘솔로지옥’ 시즌5에도 쟁쟁한 매력의 출연자들이 대거 출연했다. ‘육상계 카리나’라고 불리는 육상 선수 김민지, 퀀트 트레이더 이성훈, 2022년 미스어스 우승자 최미나수, 2024년 미스코리아 선 출신 박희선 등이 등장했다.

 

특히 최미나수는 ‘솔로지옥’ 시즌5 출연으로 인해 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문 2주연속 1위를 차지했다.


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