“트럼프, 모즈타바 항전 선언 하루 전 G7에 이란 항복 임박 주장”

이란 새 최고지도자가 첫 공개 메시지로 항전을 선언하기 하루 전 도널드 트럼프 미국 대통령은 주요국 정상들에게 이란의 항복이 임박했다고 말한 것으로 전해졌다.

미 온라인매체 악시오스가 13일(현지시간) 사안을 잘 아는 관계자 3명을 인용해 보도한 바에 따르면 트럼프 대통령은 11일 주요 7개국(G7) 정상과의 화상 회의에서 “이란이 곧 항복할 것”이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 대이란 군사작전의 성과를 부각하면서 “우리 모두를 위협하던 암적 존재를 제거했다”고 강조하기도 했다.

그러나 24시간 뒤 이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 첫 공개 메시지를 내고 항전 의지를 천명했다고 악시오스는 전했다. 화상 회의 당시 각국 정상들은 트럼프 대통령에게 전쟁을 신속히 끝내야 하며 호르무즈 해협을 가능한 한 빨리 확보해야 한다고 촉구했다.

이에 트럼프 대통령은 호르무즈 사태가 개선되고 있다면서 상선들이 운항을 재개해야 한다고 말한 것으로 알려졌다. 화상 회의에서도 트럼프 대통령은 전쟁 목표 및 종전 일정에 대해 모호한 입장을 보이면서 확답을 하지 않았다고 악시오스는 전했다.

영국·프랑스·독일 정상은 화상 회의 때 러시아가 이란 전쟁을 악용하거나 제재 완화의 수혜를 보도록 놔둬서는 안된다고 경고한 것으로 전해졌다. 그러나 트럼프 행정부는 12일 기존에 선적된 러시아산 원유 및 석유 제품에 대해 4월11일까지 판매를 승인하며 대러시아 경제 제재를 일부 완화했다.

트럼프 대통령은 화상 회의 중 다른 정상들이 보고 있는 앞에서 키어 스타머 영국 총리에게 “도움 필요 없다. 전쟁 전에 제안했어야지 지금은 너무 늦었다”며 면박을 주기도 했다.

트럼프 대통령은 대이란 군사작전 개시 전 영국에 공군기지 사용을 요청했다가 거부당하자 “매우 실망했다”며 공개적으로 불만을 터뜨렸고 영국은 이달 초 기지를 내주기로 입장을 바꿨다.

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