이효리 "내 마음에 잘생긴 사람은 이상순 한 명"

가수 이효리가 남편 이상순을 향한 굳건한 애정을 드러냈다.

이효리·이상순 부부는 오는 15일 오후 11시 5분 방송되는 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소' 2회에 출연해 참가자들과 연애와 사랑을 주제로 대화를 나눈다.

이날 방송에서 출연자 오지현이 "사랑하게 되면 그 사람만 보인다는 게 진짜예요?"라고 묻자, 이효리는 "눈에 잘생긴 사람은 있을 수 있지만 내 마음에 잘생긴 사람은 이상순 한 명 뿐"이라고 답했다. 이에 오지현은 "완전 사랑꾼이네요"라며 호응했다.

이어 이효리는 "사랑을 말로 설명하긴 어렵지만, 좋아하는 사람이 생기면 자꾸 생각난다. 밤에 자려고 누우면 자꾸 생각 나고 맛있는 걸 먹어도 생각난다"며 자신의 경험을 바탕으로 한 연애관을 밝혔다.

또한 부부의 첫 만남에 대한 이야기도 오갔다.

이효리가 "우리 부부도 소개팅을 처음 만났어"라고 밝히자, 출연자 유지훈은 "잘 만났네요"라고 반응했다. 이에 이효리가 "역시 내 천적이야 지훈이"라고 웃었다.

이효리와 이상순은 2013년 결혼했다.

<뉴시스>

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