기침 한 번 안 했는데 결핵이라니…조기 발견 무증상 환자 10명 중 8명 완치

기침, 객담(가래), 발열 등 별다른 증상이 없는 결핵 환자들이 건강검진 등을 통해 조기에 발견돼 치료할 경우 80%가 완치되는 것으로 나타났다.

‘무증상 결핵’ 환자가 건강검진 등을 조기에 발견해 치료할수록 예후가 좋은 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

15일 민진수 서울성모병원 호흡기내가 교수와 김형우 인천성모병원 호흡기내과 교수 등이 함께하는 공동 연구팀은 국내 18개 대학병원이 참여한 전향적 코호트 연구에 등록된 성인 폐결핵 환자 1071명의 데이터를 심층 분석해 이 같은 내용을 밝혔다.

국내에서는 질병관리청 통계자료에 의하면 2024년 기준 결핵 환자는 1만7944명으로 13년 연속 감소세를 유지하고 있으나, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 결핵 발생률 2위로 나타났다.

그동안 일반적으로 결핵은 심한 기침과 객담, 발열, 그리고 급격한 체중감소 등 명확한 임상 증상을 동반하는 호흡기 감염 질환으로 인식되어 왔다

그러나 최근 의료 현장에서는 뚜렷한 자각 증상이 전혀 없음에도 불구하고, 직장인 정기 건강검진이나 국가건강검진의 흉부 X선 촬영을 통해 결핵을 진단받고 내원하는 이른바 ‘무증상 결핵’ 환자의 사례가 적지 않게 보고되고 있다.

연구팀은 진단받기 전 4주 동안 기침, 객담, 객혈, 호흡곤란, 흉통, 발열, 전신 쇠약감, 체중 감소, 야간 발한, 식욕 부진 등 10가지 결핵 관련 증상이 단 하나도 없는 환자를 ‘무증상 결핵’으로 엄격하게 분류했다.

분석 결과, 전체 환자의 32.7%(350명)가 아무런 증상을 느끼지 못한 무증상 결핵 환자였다. 이들은 기침이나 열이 나서 병원을 찾은 환자들에 비해 체내 염증 수치(C-반응성 단백질 등)가 현저히 낮았고, 엑스레이상 폐에 구멍이 뚫리는 공동 병변이나 객담 검사에서 결핵균이 검출되는 비율도 훨씬 적었다. 즉, 질병이 심각해지기 전인 초기 단계에서 진단된 것이다.

아울러 이는 뚜렷한 치료 성과로 이어졌다. 약을 먹고 재발 없이 완치된 비율이 증상 결핵 환자는 76.4%에 그친 반면, 무증상 결핵 환자의 치료 성공율은 86.3%에 달했다.

특히 증상이 나타난 후 병원을 방문한 환자에 비해, 건강검진을 통해 조기에 무증상 결핵을 발견한 환자군은 성공적으로 완치될 확률이 약 2.4배 높았다. 또한 1년 이내에 치료를 완료하지 못할 위험도 유의미하게 낮아져, 훨씬 안정적으로 결핵을 극복하는 것으로 나타났다.

민 교수는 “많은 분들이 ‘아프지도 않은데 굳이 독한 결핵약을 먹어야 하느냐’고 묻지만 이번 연구는 증상이 없을 때 치료를 시작하는 것이 환자 본인의 건강을 지키는 가장 확실한 지름길임을 보여준다”고 말했다.

이어 “증상 발현 여부와 관계없이 정기적인 검진으로 숨은 환자를 찾아내는 선별검사가 개인의 완치는 물론 국가적인 결핵 퇴치에도 핵심적인 역할을 할 것”이라고 강조했다.

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