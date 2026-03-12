"거절해도 또 만나자고"… 장항준, 박지훈 '사고초려' 끝 단종 캐스팅

영화 '왕과 사는 남자'로 1000만 감독이 된 장항준 감독이 단종을 연기한 배우 박지훈을 사고초려 끝에 캐스팅했다고 했다.

장 감독은 11일 방송한 MBC '뉴스데스크'에 나와 박지훈 캐스팅 과정에 대해 얘기했다.

장 감독은 이 영화 제작사 대표인 온다웍스 임은정 대표를 언급하며 "대표님이 박지훈에 대해 얘기하며 '약한영웅'을 보라고 하더라. 봤는데 단종이 있었다"고 말했다.

그러면서 "네 번째 제안만에 합류하게 됐다"고 했다.

장 감독은 "그 전까지는 거의 거절이었다. 그래도 계속 또 만나자고 했다. 해코지하겠다는 뉘앙스도 깔았다. 아이디어가 떠오르면 다시 얘기를 나눴다"고 말했다.

지난달 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 지난 6일 1000만 관객을 넘어섰다.

이날 오후엔 1200만 관객까지 돌파한 상황이다.

장 감독은 한국영화계 1000만 영화를 보기 힘들어진 이유에 대해 "너무 많은 일이 있었다"고 말했다.

그는 "코로나 이후에 격변하는 정세 속에서 극장이 몰락하기 시작하고 OTT가 그 자리를 차지하고 문화의 패러다임이 바뀌었다는 얘기가 나왔다. 극장은 적자가 누적되니까 그걸 만회하려고 티켓값을 올렸다. 여러가지로 악조건이었던 것 같다. 그런 점이 영화인으로서 가슴 아팠다"고 했다.

'왕과 사는 남자'는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이와 함께 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연했다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 했다.

