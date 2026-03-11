새만금개발청, ‘로봇수소추진본부’ 가동…현대차 9조 투자 지원체계 구축

새만금개발청이 현대자동차그룹의 새만금 9조원 규모 투자 프로젝트를 체계적으로 지원하기 위해 ‘새만금 로봇수소추진본부(TF)’를 구성하고 본격 운영에 돌입한다.

11일 새만금개발청에 따르면 이번 추진본부는 이날 김민석 국무총리 주재로 열린 ‘새만금·전북 대혁신 TF(태스크포스)’ 킥오프 회의와 연계해 마련됐다. 새만금에서 추진되는 로봇 제조와 인공지능(AI) 데이터센터, AI 수소시티 등 대규모 미래산업 프로젝트를 안정적으로 지원하기 위해 전담 지원 체계를 강화하고, 관계 기관 협력을 체계화하려는 조치다.

지난달 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 정부 5개 부처 장관 등이 투자양해각서에 서명한 뒤 이재명 대통령(가운데)과 함께 파이팅을 외치고 있다.

새만금 로봇수소추진본부는 새만금개발청 차장을 본부장으로 하고 기획조정관과 개발전략국장, 개발사업국장을 부본부장으로 하는 조직이다. 총괄 기능을 맡는 로봇수소추진단을 중심으로 재정과 계획 지원, 제도 개선, 입지 지원, 기반 시설, 에너지, AI 데이터센터, AI 수소시티 등 9개 분과로 구성된다.

특히, 총괄 부서인 로봇수소추진단은 기업 투자 지원과 정책 조정을 담당하는 전담 조직으로 신설됐다. 투자 과정에서 발생하는 애로사항을 해결하는 ‘투자 옴부즈만’ 역할을 수행하며 원스톱 소통 창구 기능을 맡게 된다.

새만금개발청 전경.

새만금개발청은 추진본부 운영을 통해 기업 투자 지원과 산업 기반 조성, 관계 기관 협력 강화를 추진하고, 로봇·AI·수소 산업이 융합된 미래 산업 클러스터 조성에 속도를 낼 계획이다. 또 새만금의 재생에너지 기반 산업 환경을 활용해 로봇 제조와 AI 데이터센터, 수소에너지 산업을 결합한 미래형 산업도시 모델을 구축하고, 국제 기업 투자 유치도 확대할 방침이다.

국무조정실 등 관계 부처와 협력해 지자체 협업을 강화하고, 정부의 인공지능 대전환(AX)과 미래 모빌리티 산업 육성, K-AI 시티 실현 등 국정과제가 새만금에서 성과로 이어지게 정책 지원과 제도 개선을 추진한다.

김의겸 새만금개발청장은 “현대차그룹의 9조원 투자 프로젝트는 단순한 기업 투자를 넘어 대한민국 산업 구조를 로봇·AI·수소 중심으로 전환하는 상징적인 출발점”이라며 “추진본부 운영과 전담 조직 신설을 통해 기업 투자 지원과 산업 생태계 조성을 속도감 있게 추진해 새만금을 글로벌 AI·수소 미래산업 도시로 육성할 것”이라고 말했다.

