이란, 호르무즈 기뢰 설치… 美 “16척 격침”

이란이 호르무즈해협에 기뢰를 설치하기 시작하면서 미군이 기뢰부설함 제거로 대응에 나섰다. 미국·이란 전쟁 종료가 도널드 트럼프 대통령의 결단에 달린 가운데, 호르무즈해협의 통제권 확보가 주요인으로 부상하고 있다.



미국 CNN은 10일(현지시간) 미국 정보당국 소식통을 인용해 이란이 최근 호르무즈해협에 수십개의 기뢰를 설치했다고 보도했다. CBS도 익명의 미국 당국자를 인용해 이란이 기뢰를 2~3개씩 운반할 수 있는 소형 선박들을 사용해 호르무즈해협에 설치하려는 움직임이 미 정보자산에 포착됐다고 전했다.

이란 공습 이륙 준비하는 美 ‘죽음의 백조’ 일명 ‘죽음의 백조’로 불리는 미 공군의 B-1 폭격기들이 10일(현지시간) 영국 남서부 페어퍼드 공군기지에서 이륙 준비를 하고 있다. 해당 기지에는 B-1, B-2와 함께 B-52도 대기 중인 것으로 알려졌다. 영국은 ‘구체적이고 제한적인 방어 목적’에 한해 미국에 페어퍼드기지 이용을 허용했다. 페어퍼드=EPA연합뉴스

이후 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “지난 몇 시간 동안 우리는 비활동 상태(작전 중에 있지 않은)의 기뢰 부설 선박 10척을 타격해 완파했다”며 “추가 타격이 이어질 것”이라고 말했다. 미 중부사령부도 SNS 엑스(X)에 “호르무즈해협 인근에서 미군이 이란의 기뢰부설함 16척을 ‘제거’했다”고 밝히며 발사체가 선박을 명중해 폭발하는 영상을 공개했다.



‘바다의 지뢰’인 기뢰로 호르무즈해협 위협이 고조되면 유조선 등의 통행 재개는 더 어려워지고, 전 세계 에너지 위기도 악화할 수밖에 없다. 출구전략을 모색하는 트럼프 대통령으로서도 원치 않는 상황이다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인. UPI연합뉴스

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 대이란 군사작전 종료 시점에 대해 “궁극적으로 작전은 최고사령관(트럼프 대통령)이 군사적 목표가 완전히 달성되었다고 판단할 때, 그리고 이란이 자신들의 선언 여부와 무관하게 완전하고 무조건적 항복 상태에 이르렀다고 판단할 때 종료될 것”이라고 말했다. 레빗 대변인의 언급은 이란이 항복하지 않고 저항을 이어가더라도 미국이 목표를 달성했다고 판단하면 전쟁을 중단하겠다는 취지로 읽힌다. 그는 유가와 관련해선 “대통령과 에너지팀은 시장을 면밀히 중시하며 업계 리더들과 협의 중이며, 미군은 대통령의 지시에 따라 호르무즈해협을 계속 개방 상태로 유지하기 위해 추가 대응 옵션을 마련 중”이라며 “구체적 내용은 공개하지 않겠지만, 대통령은 이를 주저 없이 사용할 것”이라고 덧붙였다.

