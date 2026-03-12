[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 12일 (목요일) 95년생 ‘입조심’, 60년생 ‘법적 갈등’ 주의

96년생: 생각보다 부대비용이 많이 든다. 84년생: 미루던 일을 결정지을 때가 왔다. 72년생: 상하관계를 돈독히 만들고 걸음을 옮겨라. 60년생: 법적인 문제가 생기면 헤어나기 힘들다. 48년생: 계획을 세우고 추진하면 큰 어려움은 없다. 36년생: 자신감을 표현할 수 있다면 만사형통이다.

97년생: 투명 인간이 된것 같은 공허함이 있다. 85년생: 집안 일을 타인과 의논하지 마라. 73년생: 일을 큰 어려움 없이 이루는 운세다. 61년생: 억지로 하는 일은 짜증을 몰고 온다. 49년생: 차분한 마음으로 일하는 것이 바람직하다. 37년생: 조용한 집안에 풍파가 일어날 수 있다.

98년생: 자신을 이해해주길 바란다면 준비를 해라. 86년생: 주변 사람과 친밀감을 회복한다. 74년생: 통신업 택배업 운전대리업은 광고에 성과가 있다. 62년생: 현실적인 목표를 세우면 목적을 달성한다. 50년생: 겸양의 미덕을 실천하면 일이 몰려온다. 38년생: 적당한 시기에 흑과 백을 가려라.

99년생: 활동 반경이 넓어진 만큼 책임 또한 가중된다. 87년생: 주변인의 도움으로 일이 순조롭다. 75년생: 하찮은 것도 때로는 중요한 역할을 한다. 63년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 51년생: 돌다리도 두드려 보고 진행하자. 39년생: 상대가 뜻을 헤아리지 못해도 기다려라.

00년생: 관재수가 잘 풀리는 운세다. 88년생: 물건을 싸게 구입할 기회다. 76년생: 가벼운 마음으로 시작한 일이 좋다. 64년생: 유혹에 빠질 수 있으니 변화를 주라. 52년생: 성과없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 40년생: 독선이 지나치면 반감을 살 수 있다. 28년생: 스스로를 보잘것없다고 생각하면 왜소해 보인다.

01년생: 신용문제나 구설수가 있으니 주의하라. 89년생: 신용을 다져놓는 것이 좋다. 77년생: 어차피 맡은 일이 라면 책임을 다하자. 65년생: 아동품점 예술품 관광업은 광고에 성과가 있다. 53년생: 확률의 높고 낮음에 얽매이지 말라. 41년생: 어지럽히는 사람과의 만남이 우려된다. 29년생: 의외로 강한 반발에 부딪히니 쉽지는 않을 듯하다.

02년생: 작은 일이나 후에는 큰 것 이룬다. 90년생: 계산에 밝은 언동은 손해를 본다. 78년생: 얼굴은 마주하고 있어도 마음은 다르다. 66년생: 사적인 감정이 개입되면 손재수가 온다. 54년생: 배수의 진을 치고 경쟁해야할 때이다. 42년생: 작은 실수는 너그럽게 넘어가라. 30년생: 무엇을 하는지 심신이 바쁜 날.

03년생: 길사가 오니 화목하고 운세 열린다. 91년생: 거래는 손해의 가능성을 살펴라. 79년생: 중대한 고비인 만큼 마음을 단단히 하자. 67년생: 개인적 차이를 소화할 수 있도록 노력해라. 55년생: 사방에서 우러르니 교만하지 말라. 43년생: 정신일도 하사불성이니 마음을 정리하라. 31년생: 목표가 의미 있는 것이라면 적극 추진하라.

04년생: 지인이나 선배로부터 연인 소개받는다. 92년생: 다른 사람의 결점과 덧붙여 말하지 마라. 80년생: 섣불리 생각하면 화가 오고 시비가 생긴다. 68년생: 식품업 유흥업 음식업은 광고에 성과가 있다. 56년생: 사업의 확장은 뒤로 미루는 것이 좋다. 44년생: 속이 빈 것이 소리가 요란한 법이다. 32년생: 소극적으로 행동하면 아무 것도 이룰 수가 없다.

05년생: 일이 형성되니 금전 운세 호전된다. 93년생: 정보가 빨라야 성공한다. 81년생: 동료나 이성간에 갈등이 온다. 69년생: 유리하게 보이는 일도 선뜻 결단마라. 57년생: 예리한 직관력이 힘을 발휘한다. 45년생: 하향세에서 안전세로 접어드는 기로. 33년생: 말하기 전에 한번 더 생각하라.

06년생: 계획사가 생각대로 풀리지 않는다. 94년생: 수완을 발휘하면 거래가 성취된다. 82년생: 바라보는 것은 눈요기니 가까이 다가가라. 70년생: 어지간한 일은 집접 처리하는 것이 좋다. 58년생: 어떤 방법이냐에 따라 희비가 엇갈린다. 46년생: 위치 이동은 시기를 택하고 방향을 잡아라. 34년생: 문제가 있었던 사람에게 먼저 사과하라.

95년생: 무심코 던진 말 때문에 구설에 오르내린다. 83년생: 대충 넘어가는 일이 없도록 처리하라. 71년생: 소개업 자동차매매 애견업은 광고에 성과가 있다. 59년생: 경쟁으로 마찰이 예상되니 조치를 취하라. 47년생: 상대방에 안식처를 제공해 주는 것이 좋다. 35년생: 환경변화에 빠른 적응력이 필요.

