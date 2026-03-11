서울아트센터 도암, ‘제2회 도암어린이·청소년 미술대회’ 개최

아트인뱅크 제공

서울아트센터 도암이 전국 어린이와 청소년의 창의적 예술표현을 지원하기 위해 제2회 도암어린이·청소년 미술대회를 연다고 11일 밝혔다.

이번 대회는 ㈜아트인뱅크·도암갤러리가 공동 주관하고 학교법인 서울예술학원과 재단법인 도암이대봉재단이 후원한다.

대회의 주제는 ‘내가 꿈꾸는 세계’로, 참가자들은 자신이 상상하는 세계와 소중한 존재들이 함께하는 공간과 풍경을 자유롭게 상상하여 표현하면 된다.

24일부터 4월30일 오후 6시까지 온라인 플랫폼 ‘아트인뱅크’에서 접수할 수 있으며, 접수 후 출력한 접수증을 작품 뒷면에 부착해 도암갤러리로 우편 또는 방문 제출하면 된다.

수상자에게는 학교법인 서울예술학원 이사장상(대상), 서울아트센터 도암 센터장상(최우수상), 서울예고 교장상(우수상), 예원학교 교장상(장려상) 등이 수여되며, 수상작은 5월 14일부터 23일까지 도암갤러리 전관에서 전시된다. 장려상 이상의 수상자는 향후 예원학교나 서울예술고등학교에 입학할 경우 장학생 선정위원회의 심의를 거쳐 장학금 혜택을 받을 수 있다.

서울아트센터 도암 관계자는 “이번 대회가 어린이와 청소년이 자신만의 예술적 상상력과 감성을 자유롭게 표현하고 선보일 수 있는 기회가 되기를 바란다”며 “미술을 통해 꿈과 가능성을 펼칠 많은 어린이와 청소년들의 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.

