이수지, 4억 전세사기 피해 고백 “세상 무너지는 기분”

JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해' 화면 캡처

개그우먼 이수지가 전세사기 피해 경험을 털어놨다.

지난 10일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 게스트 김광규와 함께 부산으로 '레트로 청춘 여행'을 떠났다.

이수지는 MC 전현무, 배우 김광규 등과 차를 타고 바다 옆을 지나가는 도중 '바다 보이는 집을 사란 얘기'가 나오자 "그러다 또 전세사기 당하면 어떡하냐"고 우려했다.

앞서 이수지는 2023년 경기 파주 소재 4억원 대 주택 분양 사기를 당해 전재산을 잃었던 것으로 알려졌다.

김광규는 그러자 "수지랑 나랑 어떻게 똑같냐"고 동병상련의 심정을 전했다. 이에 전현무는 "피해금액은 형이 훨씬 크다"고 반응했다.

이수지는 "집을 짓고 입주하는 곳을 계약했는데, 아직도 완공이 안 됐다. 나가겠다고 했는데, 돈을 안 돌려줬다"고 토로했다.

그땐 세상이 다 무너지는 것 같았다고 했다. 이수지는 "내 돈은 내 돈이니까 나만 힘든 것 같았다"면서도 "그래서 처음부터 다시 시작하자고 생각했다"고 덧붙였다.

