이미향, 블루베이 LPGA 제패… 8년8개월 만에 ‘통산 3승’ 수확

이미향(33·볼빅·사진)이 8년8개월 만에 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회 우승을 차지하며 2026시즌 한국 선수 첫 우승의 신호탄을 쐈다.



이미향은 8일 중국 하이난성 젠레이크 블루베이 골프코스(파72)에서 열린 블루베이 LPGA(총상금 260만달러) 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 2개, 더블보기 2개를 묶어 1오버파 73타를 쳤다. 최종 합계 11언더파 277타를 기록한 이미향은 2위 장웨이웨이(중국·10언더파 278타)를 한 타 차로 따돌리고 정상에 올라 우승 상금 39만달러(약 5억8000만원)를 챙겼다.



2012년 LPGA 투어에 데뷔해 2014년 미즈노 클래식에서 첫 승을 올렸고 2017년 7월 스코틀랜드오픈에서 2승째를 챙겼던 이미향은 길었던 무관의 터널을 지나 다시 트로피를 들어 올리며 통산 3승째를 수확했다. 블루베이 LPGA에선 2015년 김세영 이후 11년 만이자 통산 두 번째로 한국 선수가 우승했다.



이미향은 또 1월 말 막을 올린 2026시즌 LPGA 투어의 첫 한국인 우승자가 됐다. 앞선 3개 대회에선 미국의 넬리 코르다(힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스), 태국의 지노 티띠꾼(혼다 LPGA 타일랜드), 호주의 해나 그린(HSBC 위민스 월드 챔피언십)이 정상에 올랐다.



이미향은 3라운드까지 2위에 3타 차로 앞서며 우승을 바라봤지만 마지막 날 강한 바람에 고전하며 전반에만 4타를 잃었다. 그사이 3라운드까지 7위였던 장웨이웨이는 14번 홀(파5)과 16번 홀(파3)에서 단독 선두로 나섰으나 결국 10언더파 공동 선두로 먼저 경기를 마쳤다.



이러자 동타인 가운데 두 홀이 남았던 이미향은 막판 집중력을 발휘했다. 17번 홀(파4) 어려운 상황에서 파 세이브에 성공한 이미향은 마지막 18번 홀(파5)에서 3번째 웨지 샷을 정확히 홀 옆으로 보내 탭인 버디로 우승을 확정했다.



최혜진(롯데)은 이날만 샷 이글을 두 차례나 기록했으나 두 타를 잃어 최종 합계 7언더파 281타를 기록, 김아림(메디힐), 류위(중국), 지난해 우승자 다케다 리오(일본)와 공동 5위로 마쳤다.



신인 황유민(롯데)은 4타를 잃어 신지은(한화) 등과 공동 18위(1언더파 287타)에 자리했고, LPGA 투어 데뷔전에 나선 루키 이동은(SBI저축은행)은 공동 39위(4오버파 292타)에 올랐다.

