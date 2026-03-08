이월드, 초대형 미디어 테마파크 ‘글로우 사파리’ 5월 문 연다

대구 대표 놀이공원 이월드가 83타워에 초대형 실감형 미디어 테마파크를 선보인다.

콘텐츠 기반 공간 솔루션 기업 '닷밀'의 자체 지적재산권(IP)을 영남권에서 처음으로 도입한 것이다.

5월 83타워에 새로 문을 여는 ‘글로우 사파리’ 이미지. 이월드 제공

앞서 해당 기업은 안성 스타필드에서 첫 선을 보여 큰 관심을 끌었다. 이월드 측은 기존 콘텐츠를 한 단계 뛰어넘어 83 타워의 공간 특성에 맞춰 하드웨어를 재설계해 확장한 세계관을 구현한 것이 특징이다.

‘글로우 사파리’는 ‘일상에서 사용하는 조명 빛들은 어디에서 왔을까?’라는 질문에서 출발한 미디어 아트 전시다. 매 시즌 새로운 동물이 빛을 타고 나타나는데, 5월 대구에 상륙하는 동물은 ‘빛을 전해주는 100마리의 판다’로 정했다.

닷밀의 효과적인 공간 설계를 통해 관람객은 밀도 높은 시각적 몰입감을 경험할 수 있다. 어린이 눈높이에 맞춘 실감형 미디어 연출은 물론 신체 활동을 결합한 ‘피지컬 체험’ 콘텐츠를 대폭 강화해 가족 단위 관람객에게 맞는 관람 환경을 구축했다.

이월드는 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 글로우사파리 오픈 행사를 한다. 참가자 중 20명을 추첨해 자유이용권과 글로우사파리 초대권을 각각 제공한다. 5월에는 이월드 10만명의 연간회원대상 글로우사파리 초대권 증정과 다양한 할인 혜택을 제공할 예정이다.

최용훈 이월드 대외협력팀장은 “약 2000㎡(600평) 공간에서 펼쳐지는 100마리 판다의 빛의 향연은 시민들에게 이전에 없던 특별한 경험을 선사할 것”이라며 “검증된 독창적 콘텐츠에 이월드만의 공간적 강점과 확장된 세계관을 더해 5월 최고의 몰입감을 선사하겠다”고 말했다.

