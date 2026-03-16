“13억 빚 정리 후 작은 월세방이 내겐 우주”…김혜수·한소희의 ‘용기’

가족은 안식처일까, 아니면 나를 갉아먹는 포식자일까. 대한민국 톱스타 김혜수, 한소희, 차예련. 이들의 화려한 드레스 자락 뒤에는 차마 입 밖에 내지 못한 가족의 채무가 실존했다. 대중이 이들의 성취에 환호할 때, 정작 이들은 수십억원의 빚을 감당하며 제 명의의 집 한 칸 없는 월세방으로 내몰려야 했다. 울타리여야 할 가족이 삶을 위협하는 변수가 되었을 때, 이들이 선택한 생존 전략은 ‘경제적 단절’과 ‘절연’이었다.

스포트라이트 뒤에 가려진 톱스타들의 잔혹한 가족사. 세계일보 자료사진

2012년, 김혜수는 배우 인생의 정점에 있었다. 영화 ‘도둑들’이 천만 관객을 돌파하며 전국적인 찬사를 받던 시기였다. 하지만 화려한 스포트라이트 이면에서 그는 어머니가 사업 명목으로 빌린 13억원의 빚을 마주하고 있었다. 이 사건의 실체는 훗날 알려진 것보다 훨씬 치명적인 수치로 기록됐다.

2019년 7월, 연예계를 휩쓴 ‘빚투’ 논란 속에서 김혜수의 이름이 다시 거론됐다. 그는 회피하는 대신 법률대리인을 통해 공식 입장을 밝혔다. 2012년 당시 어머니의 채무는 김혜수가 보유한 전 재산으로도 변제가 불가능한 수준이었다. 결국 그는 살던 집을 정리하고 마포의 낡은 아파트에서 월세 생활을 시작했다. 수만 명의 박수를 받는 톱스타가 퇴근 후 돌아간 곳은 본인 소유의 공간이 아닌 낡은 월세방이었다.

훗날 그는 식사조차 제대로 챙기지 못할 정도의 고통 속에서도 카메라 앞에서는 완벽한 프로의 모습을 유지해야 했다고 회상했다. 모든 것을 비우고 들어간 그 작은 방이 오히려 광활한 우주처럼 느껴졌다는 그의 소회는 처절한 해방감을 자아냈다. 결국 김혜수는 어머니와의 인연에 마침표를 찍었다. 이는 단순히 돈 때문이 아니라, 배우 김혜수라는 ‘사람’을 살리기 위한 마지막 인공호흡이자 자신을 보호하기 위한 최후의 선택이었다.

전 재산으로 빚을 갚고 월세방에서 마주한 ‘해방감’. 세계일보 자료사진

배우 한소희의 성장 서사는 철저한 홀로서기의 결과물이다. 울산에서 단돈 30만원을 들고 상경했을 때 가족의 조력은 존재하지 않았다. 하지만 그가 배우로서 입지를 다지자 5살 때 딸을 떠났던 생모가 다시 나타났다. 생모는 딸의 유명세를 담보로 거액을 편취했으며, 한소희가 미성년자일 때 본인 동의 없이 개설한 차명 계좌까지 채무의 도구로 활용했다.

이는 단순한 채무 관계를 넘어선 가해에 가까운 행위였다. 2020년 7월 19일, 한소희는 결단을 내렸다. 개인 채널을 통해 “어머니와 연락을 끊었으며, 그 빚은 내 책임이 아니다”라고 공식 선언했다. 자신을 자식이 아닌 수단으로 여기는 부당한 채무 앞에서 그는 불행의 고리를 끊어냈다. 그 시린 절연 끝에 그는 비로소 온전한 자신의 이름을 지켜냈다.

“빚은 내 책임이 아니다”...모친과 절연을 선언한 한소희. 한소희 SNS

배우 차예련의 20대는 촬영장이 아닌 채권자들과의 사투 현장이었다. 19세 데뷔 후 15년 동안 그가 주연 배우로 성장하며 벌어들인 수억원의 출연료는 단 한 번도 본인의 통장에 입금되지 않았다. 기획사 정산 단계에서 채권자들에게 즉시 직금되는 구조 속에서, 그는 이름만 화려한 ‘무보수 노동자’의 삶을 지속했다.

2018년 11월 28일, 차예련은 공식 인터뷰를 통해 10억원의 빚을 모두 변제한 뒤에야 아버지와의 관계를 정리했음을 알렸다. 아버지는 딸의 인지도를 이용해 토지 사기를 저질렀고, 피해자들은 촬영 현장까지 찾아와 그를 압박했다. 차예련에게 절연은 단순한 부녀 관계의 종료가 아니었다. 30대 여성이 될 때까지 저당 잡혔던 자신의 미래를 되찾아온, 세상에서 가장 비싼 ‘자유의 대가’였다.

15년간 이어진 무보수 노동. 그의 통장 잔고는 늘 ‘0원’이었다. 세계일보 자료사진

연예계의 이러한 비극은 장윤정 사례에서도 나타난다. 10년간 벌어들인 수익을 모두 잃고 10억원의 빚더미에 올랐던 사건은, 스타가 가족의 현금 인출기로 전락하는 악습의 상징이 됐다. 이는 개인의 가정사를 넘어 우리 사회에 서늘한 화두를 던진다. 그간 한국 사회는 부모의 과오를 자식의 도리로 덮는 ‘무조건적 희생’을 강조해왔으나, 대중이 이들의 절연에 지지를 보내는 이유는 생존을 위한 경계선이 필요함을 인식했기 때문이다.

2026년 올해부터 본격 시행된 ‘구하라법’은 자녀를 경제적으로 착취하거나 부양 의무를 저버린 부모의 권리를 제한해야 한다는 사회적 합의를 대변한다. 전문가들은 가족이라는 이름으로 자행되는 착취를 더 이상 인내의 영역이 아닌, 법적 보호가 필요한 행위로 규정한다. 일본에서 유입된 ‘독친(毒親)’ 개념이 공감을 얻는 현상은 가족 관계에서도 명확한 심리적, 경제적 독립이 필요하다는 방증이다.

가족이라는 이름의 족쇄를 끊고, 온전한 ‘나’로 홀로 선 스타들. 게티이미지뱅크

이들이 끊어낸 것은 부모가 아니라, 자식을 도구로 활용하는 불행의 고리였다. 낡은 월세방에서, 혹은 0원이 찍힌 통장을 보며 견딘 시간은 무엇으로도 보상받을 수 없다. 하지만 그 고통을 끝내기로 결정한 순간부터 이들은 비로소 한 인간으로서 온전하게 기능하기 시작했다. 가족이라는 족쇄를 벗어던진 이들의 선택은 슬프지만 가장 강력한 ‘독립 선언’이다. 화려한 조명을 끄고 마주한 차가운 현실 속에서 그들이 지켜낸 것은 결국 ‘자기 자신’이었다.

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