네이버웍스, 행안부·과기부 공식 협업툴 선정…AI 행정 이끈다

네이버클라우드는 자사의 인공지능(AI) 업무 협업툴인 '네이버웍스'가 행정안전부와 과학기술정보통신부 그리고 식품의약품안전처의 공식 협업 플랫폼으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

앞서 정부는 지난해 11월부터 약 3개월간 공무원들이 내부망에서도 보안 걱정 없이 AI 기술을 안전하게 활용할 수 있도록 일부 중앙행정기관 대상의 시범서비스를 운영했다.

네이버웍스는 기능성과 보안성, 사용자 편의성 등 종합 평가를 거쳐 사업에 참여한 주요 부처의 협업 플랫폼으로 채택됐다.

이로써 네이버웍스는 범정부 지능형 업무관리 플랫폼 시범 사업에 참여한 주요 기관의 선택을 받는 쾌거를 이루며, 공공 행정 환경에 최적화된 협업 기능을 인정받았다.

네이버웍스는 내부 데이터를 보호하면서도 ‘클로바노트’, ‘AI 스튜디오’ 등 고도화된 AI 기능을 안정되게 제공할 것으로 예상돼 행정 업무의 디지털 전환이 기대된다는 평가를 받았다.

시범 서비스 종료 후 행안부 내 설문조사에서도 전체 응답자의 약 97%가 사용 경험을 긍정적으로 평가했다.

네이버클라우드는 이번 성과를 바탕으로 중앙 부처 포함 70만명 이상 공무원에게 서비스를 확대하며 공공 부문의 AX(인공지능 전환) 리더십을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

범정부용 네이버웍스에 적용되는 초거대 AI 모델을 지속적으로 고도화하고, 연내 멀티모달 모델을 추가해 텍스트와 이미지를 아우르는 진화된 AI 행정 환경을 구축한다는 목표다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “서비스 도입 자체를 넘어 모든 기관에 AI가 일상이 되는 행정 혁신을 지원하기 위해 총력을 기울이겠다”고 말했다.

