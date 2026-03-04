‘계엄 관여 의혹’ 강동길 해군총장 사의 표명 "국방부 징계 존중"

12·3 비상계엄 관련 의혹과 관련, 강동길 해군참모총장이 사의를 표명했다.

강 총장은 4일 “국방부의 징계 처분 결과를 존중하며, 오늘(4일)부로 사의를 표명한다”고 밝혔다.

앞서 국방부는 지난달 13일 계엄 관련 의혹이 식별된 강 총장을 직무 배제했고, 같은달 27일 징계위원회를 개최했다. 국방부는 이날 강 총장에게 정직 1개월의 중징계를 내렸다.

지난해 9월 임명된 강 총장은 계엄 당시 합동참모본부 군사지원본부장을 맡고 있었다. 군사지원본부장은 합참 계엄 업무를 관할한다. 강 총장인 계엄 때 합참차장의 지시를 받아 계엄사 구성 지원을 계엄과에 지시한 혐의로 징계 의뢰된 상태였다.

군 간부 징계는 견책-근신-감봉-정직-강등-해임-파면으로 구분된다. 파면, 해임, 강등, 정직은 중징계에 해당한다.

강 총장이 직무배제되면서 해군은 곽광섭 해군참모차장이 직무대리를 수행해왔다. 강 총장이 사의를 표하면서 곽 차장의 직무대리 체제가 한동안 이어질 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지