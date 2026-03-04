‘국민 안내양’ 김정연, 3일 KBS1 ‘6시 내고향’서 마지막 운행

‘뛰뛰빵빵!’ 시그널 음악과 함께 전국 팔도를 누비던 가수 김정연이 3일 충북 영동 편을 끝으로 ‘국민 안내양’ 유니폼을 벗었다.

김정연의 마지막 고향 버스가 달려간 곳은 충북 영동.

포도와 국악의 고장 영동에서 주어진 미션은 삼합(三合)의 정체를 찾는 것.

이날 방송에서도 김정연의 ‘고향 버스’는 달리는 축제장으로 변신했다.

봄이 오는 길목 정월 대보름날 방송답게 꽃을 주제로 한 노래 경연이 펼쳐졌고 김정연의 추임새는 고명처럼 얹혔다.

이날 국민 안내양이 찾아낸 영동 삼합은 양상면에 금강 줄기에 있는 강선대다.

소나무, 기암괴석, 반짝반짝 빛이 나는 물결 윤슬 삼합을 찾아낸 김정연은 스마일 5개를 모두 획득했다.

김정연은 방송 말미 고향 버스 하차 인사에서 “오래됨이 주는 편안한 가치를 아껴주신 시청자들 덕분에 여기까지 올 수 있었다”며 소회를 밝혔다.

특히 그가 언급한 ‘어르신들의 거친 손마디’는 그가 17년간 고향 버스 안에서 무엇을 보고 느꼈는지를 함축적으로 보여주는 대목이었다.

강승화 아나운서는 “저희도 김정연 씨께 깊이 감사드리며, 앞으로의 더 멋진 모습을 기대하겠다”며 새 출발을 응원했다.

김정연은 KBS1 ‘6시 내고향’ 최장수 출연자로 17년간 운행한 고향 버스는 단순한 방송의 한 코너가 아니었다.

코로나19 대유행 시기 농민들의 판로를 여는 ‘사회적 해결사’였고, 디지털 소외 계층인 농촌 어르신들에게는 국가 지원책을 전하는 ‘복지 채널’ 그 자체였다.

김정연은 서울에 거주하면서도 일주일에 사흘 이상을 농촌에서 보내며 ‘농촌 사람보다 농촌을 더 잘 아는’ 인물로 평가받아 왔다.

비록 안내양 유니폼은 벗게 되었지만, 그가 지구 20바퀴를 돌며 쌓아온 어르신들과의 신뢰와 정서적 유대감은 가수이자 사회적 기록자로서의 새로운 활동으로 이어질 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지