이란 “호르무즈 해협서 유조선 10척 공격…경고 무시한 탓”

이란이 4일(현지 시간) 호르무즈 해협에서 최소 10척의 선박을 향해 미사일 공격을 했다고 밝혔다. 사우디아라비아 등 중동의 산유국들은 원유 수출 차질을 최소화하기 위해 우회 수송로 확보에 나서고 있다.

호르무즈 해협. AFP연합뉴스

이날 러시아 리아노보스티 통신은 이란 파르스 통신을 인용해 이란 혁명수비대(IRGC) 해군 부사령관 모하마드 아크바르자데가 “호르무즈 해협이 안전하지 않다는 IRGC 해군의 반복적인 경고를 무시한 10척 이상의 유조선이 각종 미사일 공격을 받아 불에 탔다”고 밝혔다고 보도했다.

아크바르자데 부사령관은 “이란이 호르무즈 해협 항행 금지를 선언한 이후 석유 운반선과 상선, 어선의 해협 통과가 불가능해졌으며, 현재 해협이 IRGC 해군의 완전한 통제 아래에 있다”고 주장했다.

IRGC는 지난 2일에도 “호르무즈 해협 통과를 시도한다면 그 어떤 선박이라도 혁명수비대와 정규 해군이 불태울 것”이라고 위협했다.

페르시아만과 오만만을 연결하는 좁은 해역인 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 ‘글로벌 에너지 동맥’이다.

이란은 미국과 이스라엘의 공격이 시작된 지난달 28일 이 전략적 요충지를 봉쇄하겠다고 밝혔고, 이후 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 이라크 등 중동 산유국들의 원유와 가스 수송에 큰 차질이 빚어진 상태다.

로이터 통신은 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코가 일부 원유 수출 물량을 홍해 연안 얀부 항으로 재배치하는 방안을 추진 중이라고 보도했다. 아람코는 일부 수입업자에게 얀부에서 선적할 것을 주문한 것으로 전해졌다.

사우디는 동부 유전지대와 홍해를 연결하는 송유관을 통해 하루 최대 500만배럴의 원유를 홍해로 수송할 수 있지만, 얀부 항의 실제 적재 능력과 안전 문제가 변수로 꼽힌다.

일부 전문가들은 이 송유관이 향후 이란이나 그 동맹 세력의 표적이 될 가능성도 있다고 보고 있다. 홍해 역시 이란의 주요 대리세력으로 꼽히는 예멘의 후티 반군이 상선과 유조선을 상대로 드론 및 미사일 공격을 감행해 온 지역이어서, 우회 수송로 역시 안전을 장담하기 어렵다는 지적이 나온다.

UAE 역시 오만만 연안의 푸자이라 항으로 연결되는 송유관을 활용해 호르무즈 해협을 우회하는 방안을 검토하고 있으나, 역내 군사적 긴장이 고조되면서 선사들이 운항을 꺼리고 있는 것으로 전해졌다.

미국은 미 해군의 유조선 호송 가능성을 공식화하며 강경 대응 방침을 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “필요한 경우 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것”이라고 밝혔다.

