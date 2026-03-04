부산자치경찰, 치안리빙랩 공모전 개최

부산시 자치경찰위원회는 9일부터 다음달 20일까지 부산디자인진흥원과 공동으로 ‘2026년 부산자치경찰 치안리빙 공모전’을 개최한다고 4일 밝혔다.

치안리빙랩은 일상생활 속 지역 치안 문제를 시민이 직접 발굴하고, 실험과 연구를 통해 해결 방안을 모색하는 시민 주도형 문제해결 사업이다. 자치경찰위원회는 자치경찰제 취지에 맞는 지역 맞춤형 치안 정책을 발굴하고, 시민 체감형 안전 서비스를 확대하기 위해 이번 공모를 추진한다.

부산자치경찰위원회가 9일부터 다음달 20일까지 부산디자인진흥원과 공동으로 진행하는 ‘2026년 부산자치경찰 치안리빙 공모전’ 포스터. 부산자치경찰위원회 제공

공모는 ‘지정주제’와 ‘자유주제’로 나뉜다. 먼저 지정주제는 △지역안전지수(범죄·교통) 개선 방안 △관광지 치안 대책이며, 자유주제는 △범죄예방 △사회적 약자 보호(여성·청소년·아동 등) △교통안전과 같은 자치경찰 사무 관련 치안 문제해결 방안이다.

부산 거주 시민과 단체를 비롯해 부산경찰청(경찰서), 구·군, 부산지역 대학, 유관기관 등 누구나 신청할 수 있으며, 3~5인 팀 참여를 권장한다. 전자우편으로 신청서를 제출하면 된다. 공모 선정작은 서면 심사와 인터뷰 심사를 거쳐 다음달 10일 부산디자인진흥원 누리집을 통해 공개될 예정이다. 1차 서면 심사에서 7~8개 팀, 2차 인터뷰 심사에서 최종 5개 내외 팀을 선정한다.

선정된 팀은 전문가 지도(멘토링), 연구과제 상담(컨설팅), 유관기관 협업 등 다양한 지원과 함께 과제 수행에 필요한 활동비를 받는다. 중간성과 보고회를 거쳐 최종 선정된 우수 과제는 향후 정책 수립에 반영 또는 홍보에 활용될 예정이다.

공모 관련 사업설명회는 이날 오후 4시 부산디자인진흥원에서 개최되며, 기타 자세한 사항은 부산디자인진흥원 누리집을 참조하거나 전화로 문의하면 된다.

김철준 부산자치경찰위원장은 “치안리빙랩은 시민의 아이디어가 실제 정책과 현장 변화로 이어지는 참여형 치안 모델”이라며 “우리 동네 안전을 시민이 직접 디자인하는 이번 공모전에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 지난해 추진한 치안리빙랩 사업은 총 22개 팀에서 접수된 다양한 과제 중 5개 과제를 선정해 운영했고, 실험과 연구 등을 통해 최종 3개 과제의 치안 문제해결 방안을 시범 실행했다.

